Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε αιφνιδίως στη διάρκεια της περασμένης νύχτας το γενικό επιτελείο του ρωσικού στρατού για την επιχείρηση στην Ουκρανία στο Ροστόφ επί του Ντον (νότια Ρωσία), ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του αρχηγού του ρωσικού κράτους στο Ροστόφ μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα.

Ο Πούτιν «επισκέφθηκε το γενικό επιτελείο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Ροστόφ επί του Ντον αφού ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στο Καζακστάν», όπου πέρασε ολόκληρη την ημέρα χθες, Πέμπτη, διευκρίνισε το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αυτής, ο ρώσος πρόεδρος συνοδευόταν από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και διοικητή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία Βαλέρι Γκερασίμοφ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στον Πούτιν επιδείχθηκαν νέοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί και έγιναν αναφορές για τη διεξαγωγή της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, προστίθεται στην ανακοινωση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ήδη μεταβεί στο Ροστόφ επί του Ντον στα τέλη Οκτωβρίου για συνομιλίες με στρατιωτικούς αξιωματούχους σχετικά με τη ρωσική επίθεση.

Το Ροστόφ επί του Ντον, που βρίσκεται κοντά στην Ουκρανία, έχει γίνει επιχειρησιακό κέντρο των ρωσικών δυνάμεων για την επίθεση σ' αυτή τη γειτονική στη Ρωσία πρώην σοβιετική δημοκρατία.

Ο Πούτιν είχε ήδη επισκεφθεί το γενικό επιτελείο σ' αυτή την πόλη τον Αύγουστο και το Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.