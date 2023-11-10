Λογαριασμός
Κωνσταντινούπολη: Γιατί ήχησαν οι σειρήνες την ώρα της ζωντανής σύνδεσης με τον Μανώλη Κωστίδη - Δείτε βίντεο

Για όση ώρα ηχούν οι σειρήνες, όλες οι δραστηριότητες σταματούν

κωστίδης

Σειρήνες ήχησαν σε όλη την Κωνσταντινούπολη την ώρα της ζωντανής σύνδεσης με τον ανταποκριτή στο ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια μέρα και τέτοια ώρα, στην επέτειο του θανάτου του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Κεμάλ Ατατούρκ, το 1938.

Για όση ώρα ηχούν οι σειρήνες, όλες οι δραστηριότητες σταματούν, η κίνηση διακόπτεται και οι πεζοί στο δρόμο σταματούν να περπατούν.

Και οι ψαράδες σταμάτησαν να ψαρεύουν, είπε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Κωστίδης

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης
