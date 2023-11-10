ΟΗΕ για Μιανμάρ: Σχεδόν 50.000 εκτοπισμένοι εξαιτίας των μαχών στον βορρά

Σχεδόν 50.000 πολίτες υπέστησαν εξαναγκαστικό εκτοπισμό εξαιτίας των σφοδρών μαχών στη βόρεια Μιανμάρ, όπου συμμαχία οργανώσεων ανταρτών που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες εξαπέλυσε στα τέλη Οκτωβρίου επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον των δυνάμεων της στρατιωτικής χούντας, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.

«Ως την 9η Νοεμβρίου, σχεδόν 50.000 άνθρωποι στην πολιτεία Σαν (βόρεια) αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», ανέφερε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, το οποίο αναφερόταν σε 23.000 βίαια εκτοπισμένους μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Οι μάχες, που ξέσπασαν κοντά στα σύνορα με την Κίνα, χαρακτηρίζονται από αναλυτές απειλή άνευ προηγουμένου από στρατιωτική άποψη για το καθεστώς που επέβαλαν με το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021 οι στρατηγοί.

Ο Μιντ Σουέ, ο πρόεδρος της Μιανμάρ που έχει διοριστεί από τη χούντα, έκανε λόγο για απειλή κατάρρευσης της χώρας σε περίπτωση που ο στρατός δεν μπορέσει να αποκαταστήσει τη σταθερότητα, σε ομιλία του που αναπαρήγαγε χθες Πέμπτη κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Συμμαχία την οποία σχημάτισαν οι ένοπλες οργανώσεις Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης των Ταούνγκ, Στρατός του Αρακάν και Δημοκρατική Εθνική Συμμαχία της Μιανμάρ ανακοίνωσε πως κυρίευσε στρατιωτικές θέσεις και δρόμους.

Η συμμαχία ανέφερε πως κατέλαβε πάνω απ’ όλα την παραμεθόρια πόλη Τσινσγουεχάου, στρατηγικής σημασίας όσον αφορά το εμπόριο με την Κίνα — τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της πάλαι ποτέ Βιρμανίας.

Η στρατιωτική χούντα επιβεβαίωσε πως η πόλη έπεσε.

Η πρόσβαση με το σταγονόμετρο σε μέσα επικοινωνίας στη συγκεκριμένη περιοχή, ορεινή και καλυπτόμενη από ζούγκλα κατά μεγάλο μέρος της, κάνει δύσκολη κάθε προσπάθεια επαλήθευσης της κατάστασης ή του αριθμού των θυμάτων στις εχθροπραξίες.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον στρατό και τους αντιπάλους του σε δυο γειτονικές περιοχές, την περιφέρεια Σαγκάιγκ και την πολιτεία Κατσίν, προκάλεσε τον βίαιο εκτοπισμό άλλων κάπου 40.000 ανθρώπων στις αρχές Νοεμβρίου, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

