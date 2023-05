Νέος συναγερμός στο Τέξας: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς - Επτά νεκροί (βίντεο και φωτογραφίες)

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς το πρωί της Κυριακής.



🚨 BREAKING: 7 killed, 6 injured after an SUV intentionally ran down people standing at a bus stop in the border town of Brownsville, TX. The suspect is in custody, but his motive is unknown. pic.twitter.com/lXMvlNZxGa

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8:30 π.μ. κοντά στο Ozanam Center στο Μπράουνσβιλ, σύμφωνα με το ABC News.



Texas, again, this time not an AR-15:



7 dead, 6 injured, after car runs into pedestrians in Brownsville, Texas, near migrant and homeless shelter. Alleged driver arrested in what police suspect to be an intentional attack. America is sick and needs a cure for its violence. https://t.co/pvvUkOkBDJ pic.twitter.com/5zMRX7UNY3