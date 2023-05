Νέο μακελειό στο Τέξας: Τουλάχιστον 9 νεκροί από πυρά σε εμπορικό κέντρο (βίντεο)

Ο δράστης - ένας λευκός νεαρός άνδρας «ζωσμένος» με πυρομαχικά - περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως τον κόσμο

Νέο περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή την φορά στην πόλη Άλεν του Τέξας.

Ένοπλος εισέβαλλε και άνοιξε πυρ σε εκπτωτικό εμπορικό κέντρο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 7 , στην πλειοψηφία τους έφηβοι.

Censored video of the main scene at the Allen Premium Outlets shopping mall in Dallas, Texas, which shows a number of dead children piled on top of each other with what looks like an adult male wearing glasses. This video is likely right after the shooting taken place. pic.twitter.com/2c0moMmAEe — Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 6, 2023

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα και το twitter, ο δράστης - ένας λευκός νεαρός άνδρας «ζωσμένος» με πυρομαχικά - έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού.

Censored video showing the mass shooting suspect dead on the floor on the site of Allen Premium Outlets mall in Allen, Texas. The suspect, who appears to be white, and possibly in his early 20s, is seen wearing tactical clothing. pic.twitter.com/EvfZXOSyYO — Global Affairs (@OurEarthAffairs) May 7, 2023

Ο ένοπλος περπατούσε αργά στο πεζοδρόμιο και πυροβολούσε αδιακρίτως, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

Βίντεο δείχνουν πελάτες να απομακρύνονται τρέχοντας από καταστήματα, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.

When I arrived at the Allen Premium Outlets, I captured this.



The look on that child’s face… I can’t shake.



8 people were shot and killed.

There are 7 more injured at the hospital. @wfaa Allen, Collin County, TX pic.twitter.com/xljxqu8Jf0 — Tiffany Liou (@tliou) May 7, 2023

Δεκάδες πελάτες και υπάλληλοι απομακρύνθηκαν συνοδεία αστυνομικών προς την έξοδο του εκπτωτικού εμπορικού κέντρου Allen Premium Outlets, το οποίο φιλοξενεί περίπου 120 καταστήματα και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ντάλας.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος πιστεύεται ότι έδρασε μόνος, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας στην πόλη Άλεν, Μπράιαν Χάρβι.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ χαρακτήρισε "ανείπωτη τραγωδία" την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι οι πολιτειακές αρχές είναι έτοιμες να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν οι υπηρεσίες στην πόλη Άλεν.

Από την αρχή του έτους, στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 198 επιθέσεις με πυροβόλα όπλα.Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί (σε αυτήν την χρονική περίοδο του έτους) από το 2016.

