Τατάρ - Γκουτέρες: Δεν έχει βρεθεί κοινό έδαφος για την επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Ερσίν Τατάρ μιλώντας σε ανταποκριτές ανέφερε ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες του επιβεβαίωσε ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί κοινό έδαφος για την επανέναρξη συνομιλιών στο Κυπριακό.

«Έχουν ολοκληρωθεί οι τρεις μήνες συνομιλιών της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, Μαρίας 'Ανχελα Ολγκίν. Ξεκίνησε στις 5 Ιανουαρίου, μας έχει επισκεφθεί δύο φορές αυτούς τους τρεις μήνες. Θα έρθει ξανά τον Μάιο. Είναι μια πολύ αποφασισμένη κυρία που διερευνά έως τώρα αν υπάρχει κοινό έδαφος ή όχι και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν υπάρχει ακόμα ένδειξη ότι πρόκειται να υπάρξει κοινό έδαφος. Επομένως, θα δούμε πώς μπορεί η κ. Ολγκίν να συνεχίσει μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή της, έως τη συμπλήρωση των έξι μηνών. Προφανώς είμαστε σε αγαστή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.

Σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για το αν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ με σκοπό να βρεθεί κοινός τόπος, απάντησε κατηγορηματικά ότι εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν αποδεχθεί την «κυριαρχική τους ισότητα» δεν θα συμμετάσχουν σε επίσημες διαπραγματεύσεις.

«Ο φίλος μου Νίκος Χριστοδουλίδης θέλει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα. Αυτό για εμάς είναι εξαιρετικά απαράδεκτο. Διότι όλες αυτές οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί. Διότι όπως με το Σχέδιο Ανάν, το 2017 στο Κραν Μοντάνα, το τραπέζι είχε στηθεί λάθος και εκείνοι αποχώρησαν σαν Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς σαν μόνο μια Κοινότητα, το οποίο αρνηθήκαμε αποδεχθούμε. Αν δεν αποδεχτεί λοιπόν την κυριαρχική μας ισότητα και το ισότιμο διεθνές μας status, δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις» είπε ο Ερσίν Τατάρ απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των επαφών που είχε στην Κύπρο με την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρία 'Ανχελα Ολγκίν, αλλά και της συνάντησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία έλαβε χώρα τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

