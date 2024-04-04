Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί λύση ενός κράτους στην Κύπρο και μια «μικρή ανάφλεξη» στο νησί θα μπορούσε να προξενήσει σύρραξη παρόμοια με αυτές στη Γάζα και στην Ουκρανία, δηλώνει σε συνέντευξη στην Daily Telegraph ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

«Αν πυροβολήσεις έναν Τούρκο στρατιώτη θα έχεις 10.000 στρατιώτες στο έδαφος», λέει ο κ. Τατάρ, με τη βρετανική εφημερίδα να σημειώνει πως αναφερόταν στην περίπτωση ενός λάθους ή παρεξήγησης που θα πυροδοτούσε «βόμβα» μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στερώντας, μεταξύ άλλων, τον τουρισμό από το νησί.

«Όλοι θα πρέπει να είναι ήρεμοι και λογικοί. Οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι μόνοι. Έχουμε 85 εκατομμύρια Τούρκους πίσω μας και είναι μόλις 40 μίλια μακριά. Μια μικρή ανάφλεξη, αυτό είναι που φοβάται ο κόσμος. Δείτε τι συνέβη στη Γάζα. Και πριν από αυτό στην Ουκρανία. Πριν από αυτό στη Βοσνία», συμπληρώνει ο κατά την Telegraph «Πρόεδρος της ΤΔΒΚ» λίγο πριν τη συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Όσον αφορά τις προσπάθειες για λύση επανένωσης του νησιού, ο κ. Τατάρ κάνει λόγο για «σπατάλη χρόνου» και για πράγματα που ανήκουν «στο παρελθόν», καθώς «όλες αυτές οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί».

«Πως μπορείς να ενώσεις ένα νησί σαν αυτό μετά από τόσα χρόνια; Δεν είναι δυνατό να ενωθεί η Κύπρος. Πρέπει να δεις τα τα δεδομένα και να αποδεχθείς την πραγματικότητα. (...) Ο μόνος δρόμος είναι μια λύση δύο κρατών», προσθέτει.

Εκτιμά δε πως η αναγνώριση του ψευδοκράτους «ίσως πάρει χρόνο, αλλά καθώς περνά ο καιρός εδραιωνόμαστε περισσότερο». Αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως έρθει σύντομα η αναγνώριση από το Αζερμπαϊτζάν, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές.



