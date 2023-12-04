Τανζανία: Τουλάχιστον 63 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν λόγω των κατακλυσμιαίων βροχών στη βόρεια Τανζανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, οι οποίες εκφράζουν φόβους για τυχόν άλλα θύματα.

Οι βροχοπτώσεις αυτές που σάρωναν από το Σάββατο την πόλη Κάτες, στη βόρεια Τανζανία, σχεδόν 300 χλμ. βορείως της πρωτεύουσας Ντοντόμα, ενίσχυαν παχιά στρώματα λάσπης που παρέσυραν δεκάδες οχήματα και κατοικίες.

"Έχουμε χάσει έως τώρα 63 αδελφούς και αδελφές μας στην καταστροφή αυτή και 85 συνεχίζουν να λαμβάνουν περίθαλψη", δήλωσε η πρόεδρος Σάμια Σουλούχου Χασάν, η οποία επέσπευσε το ταξίδι της στο Ντουμπάι όπου είχε μεταβεί για να συμμετάσχει στην COP28, στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ο προηγούμενος απολογισμός που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα ήταν 57 νεκροί και χθες, Κυριακή, ήταν 47.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι σε εξέλιξη σήμερα με τη βοήθεια του στρατού, για τον εντοπισμό των ανθρώπων που μπορεί να έχουν καταπλακωθεί από τη λάσπη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κασίμ Ματζαλίουα, κατά την επίσκεψή του στην Κάτες.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν δρόμους γεμάτους συντρίμμια ή ερείπια σπιτιών, ενώ πολλά ήταν τα προβλήματα στην κυκλοφορία και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ποτάμια λάσπης καταβρόχθισαν εκατό σπίτια, δήλωσε η επίτροπος της περιφέρειας, η Κάθμπερτ Σεντίγκα.

"Περισσότερα πτώματα" ανασύρονται από τα ερείπια, υπογράμμισε η Τζενίστα Μαγκάμα, αξιωματούχους των υπηρεσιών του πρωθυπουργού, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Η Ανατολική Αφρική πλήττεται εδώ και εβδομάδες από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, και οι οποίες έχουν εκτοπίσει περισσότερο από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Σομαλία και έχουν προκαλέσει τον θάνατο 300 και πλέον ανθρώπων στην περιοχή.

Το Ελ Νίνιο, το οποίο γενικά συνδέεται με αύξηση των θερμοκρασιών, ξηρασίες σε ορισμένες πλευρές του κόσμου και ισχυρές βροχοπτώσεις σε άλλα, αναμένεται να παραταθεί έως τον Απρίλιο.

Το καιρικό αυτό φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές στην Ανατολική Αφρική. Από τον Οκτώβριο του 1997 έως τον Ιανουάριο του 1998, πελώριες πλημμύρες που ενισχύονταν από τις καταρρακτώδεις βροχές που προκλήθηκαν λόγω του Ελ Νίνιο, ήταν αιτία να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι σε πέντε χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.