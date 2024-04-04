Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην Ταϊβάν μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν.

Η Εθνική Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ταϊβάν (NFA) ανέφερε σε ενημέρωση της σήμερα, Πέμπτη ότι 663 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι μετά τον σεισμό που έπληξε τη βόρεια κομητεία Χουαλιέν του νησιού και περίπου 42 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 10 και 1.067 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η τοπική κυβέρνηση ανέφερε το απόγευμα της Πέμπτης ότι υπάρχουν 92 κατεστραμμένα κτίρια στις πληγείσες περιοχές. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια στην κομητεία Χουαλιέν, σχεδόν 10.000 νοικοκυριά είναι χωρίς νερό και περισσότερα από 300 νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.

Δεκάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν επίσης σε λατομεία σε όλη την περιοχή μετά το σεισμό. Συγκεκριμένα, 64 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο ανοιχτό λατομείο Heping στο Hualian. Η NFA είπε ότι όλοι τους απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης.

Επτά άνθρωποι εγκλωβίστηκαν επίσης στο λατομείο Zhonghe. Η NFA είπε ότι έξι άνθρωποι διασώθηκαν από το ορυχείο που βρίσκεται σε ένα λατομείο.

Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και 50 υπάλληλοι ξενοδοχείου στο απομακρυσμένο φαράγγι Taroko, οι οποίοι πήγαιναν για να εργαστούν όταν σημειώθηκε ο σεισμός. Αφού δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν τα σωστικά συνεργεία χθες, τρεις εργαζόμενοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το ξενοδοχείο και ανέφεραν ότι και οι υπόλοιποι ήταν ασφαλείς.

Την ίδια ώρα, οι μετασεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την Ταϊβάν. Από το απόγευμα της Πέμπτης, περισσότερες από 40 δονήσεις μεγέθους 4 βαθμών και άνω σημειώθηκαν κοντά στην ανατολική ακτή του νησιού, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγέθους 6,4 βαθμών, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.