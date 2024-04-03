Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν τη σεισμόπληκτη Ταϊβάν, λέει ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν την Ταϊβάν, η οποία συγκλονίστηκε από σεισμό μεγέθους άνω των 7 βαθμών που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων, τον τραυματισμό 900 άλλων ενώ αγνοείται η τύχη 50 εργαζομένων σε ξενοδοχείο οι οποίοι εκείνη την ώρα κατευθύνονταν σε ένα εθνικό πάρκο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προσφέρουν κάθε απαραίτητη βοήθεια, δήλωσε σε ανακοίνωση η Άντριεν Γουάτσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση «παρακολουθεί» τις συνέπειες του σεισμού στην Ταϊβάν «και τον ενδεχόμενο αντίκτυπό του στην Ιαπωνία».

Την ίδια ώρα στη Νέα Ταϊπέι, κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, οι διασώστες ανοίγουν δρόμο μέσα από τα ερείπια μιας αποθήκης που κατάρρευσε σαν χάρτινος πύργος από τον σεισμό των 7,4 βαθμών σήμερα νωρίς το πρωί, τον μεγαλύτερο που πλήττει το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια.

Το κτίριο ήταν 60 ετών και σε αυτό στεγαζόταν ένα τυπογραφείο, εξηγεί ο Λίου, που κατοικεί δίπλα. «Ήταν σαν ένα βουνό που καταρρέει», δηλώνει.

Οι διασώστες χρησιμοποιώντας σκάλες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς 50 ανθρώπους μέσα από ερείπια, κομματιασμένους τσιμεντόλιθους, ράβδους από χάλυβα, τούβλα και μπερδεμένα ηλεκτρικά καλώδια.

Μόνος ένας τραυματίστηκε, δήλωσε ο δήμαρχος Χου Γιου-ιχ που μετέβη στο σημείο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Ταϊβάν όπως και οι περισσότεροι από 100 μετασεισμοί που σημειώθηκαν στο νησί.

Πηγή: skai.gr

