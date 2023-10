Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για την ένοπλη επίθεση σε mall φέρεται ότι «άκουγε φωνές» Κόσμος 15:15, 04.10.2023 linkedin

Ο ύποπτος σκότωσε δύο γυναίκες και τραυμάτισε πέντε άλλους ανθρώπους. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, απόπειρα δολοφονίας, κατοχή παράνομου όπλου και χρήση του σε δημόσιο χώρο.