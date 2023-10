Ζελένσκι: Το Κίεβο θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει Κόσμος 14:53, 04.10.2023 linkedin

Η Ουκρανία έχει ως στόχο να περάσει τον χειμώνα χωρίς να χάσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, είπε ο Ζελένσκι