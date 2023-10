Ταϊλάνδη: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς που συνέβη νωρίτερα σήμερα, Τρίτη σε πολυτελές εμπορικό κέντρο της Μπανγκόγκ, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ταϊλάνδης, σημειώνοντας ότι ο πρώτος απολογισμός που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς ήταν λανθασμένος.

«Αρχικά μιλήσαμε για τρεις θανάτους, αλλά στην πραγματικότητα μόνο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γουθάνα Σρετάναν, επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Alleged shooter at Bangkok's Siam Paragon mall has been detained, according to Thai media #พารากอน #Thailand pic.twitter.com/zNySb9wPaj

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι ένα 14χρονο αγόρι που φοιτούσε σε σχολείο κοντά στο εμπορικό κέντρο. Δεν είναι ακόμη σαφές ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης.

Το εμπορικό κέντρο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή. Είναι πάντα γεμάτο κόσμο και προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς και μπόρεσε να αφοπλίσει τον 14χρονο δράστη αφού πρώτα όμως εκείνος είχε προλάβει να σκοτώσει ένα άτομο και να τραυματίσει άλλους έξι.

ฺ#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall



A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.



ฺ #พารากอน #Paragon pic.twitter.com/y7sMwHRR1p