Ταγιάνι: Να ζητήσουμε από τη Ρωσία να μην εκμεταλλευθεί την τρομοκρατική επίθεση

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στη Μόσχα.

«Μετά την τρομερή τρομοκρατική επίθεση της Μόσχας πρέπει να παραμείνουμε όλοι ψύχραιμοι και προσεκτικοί», δήλωσε ο Ταγιάνι ο οποίος πρόσθεσε: «Πρέπει να γίνουν εκτιμήσεις οι οποίες να ωθήσουν όλες τις πλευρές προς την τήρηση μιας προσεκτικής στάσης» με στόχο «να αποφευχθεί η κορύφωση της έντασης». «Πρέπει να ζητήσουμε από τη Ρωσία να μην εκμεταλλευθεί την επίθεση», είπε τέλος ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

