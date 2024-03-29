Τα πλοκάμια του ISIS και η νέα (του) εποχή

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η παρουσία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) μπορεί να έμοιαζε αποδυναμωμένη σε Ιράκ και Συρία αλλά, αξιωματούχοι πιστεύουν, ότι η τζιχαντιστική οργάνωση σχεδίαζε, αρκετά χρόνια, νέες επιθέσεις στη Δύση.

Μετά από πέντε, περίπου, χρόνια σε ευρωπαϊκές χώρες έχει σημάνει συναγερμός με τις Αρχές να παραμένουν σε επαγρύπνηση υπό τον φόβο νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αφορμή στάθηκε η επίθεση στο Κρόκους Μιούζικ Χολ, στη Μόσχα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με 140, πλέον, νεκρούς. Ήταν άλλωστε η πιο φονική επίθεση που σημειώθηκε σε ευρωπαϊκό έδαφος τα τελευταία χρόνια.

Σε εκτενές της άρθρο η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» υπογραμμίζει πως δυτικοί αξιωματούχοι που μελετούν τον ISIS σε Ιράκ και Συρία εξηγούν ότι η οργάνωση μπορεί να έχει εγκαταλείψει το σχέδιο για την ανοικοδόμηση του επονομαζόμενου χαλιφάτου αλλά τα επιτυχημένα χτυπήματα σε διεθνές περιβάλλον θεωρούνται ως σημαντικά για το ηθικό των μελών του, τη φήμη της ίδιας της οργάνωσης, ενώ αντισταθμίζουν τις καταγεγραμμένες απώλειες στην έδρα τους.

Πηγή «ζωής» της τζιχαντιστικής οργάνωσης είναι οι περιφερειακοί του συνεργάτες, με επίδοξους εξτρεμιστές να απαντώνται στην Κεντρική Ασία. Κατά τους αναλυτές πρόκειται για μουσουλμάνους οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με διώξεις στη χώρα τους.

Η επίθεση στη Μόσχα φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του Ισλαμικού Κράτους στο Χορασάν (ISIS-K ή ISKP), του αφγανικού βραχίονα του ISIS. Άλλωστε, το παρακλάδι του ISIS φρόντισε εγκαίρως να αναλάβει την ευθύνη ενώ, στο ίδιο συμπέρασμα έχουν καταλήξει και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν ιδρύθηκε το 2015 με την προπαγάνδα του να στοχεύει απευθείας στην καρδιά της κεντρικής Ασίας ενώ, στο παρελθόν έχει αποπειραθεί να στρατολογήσει μέλη και από την Ευρώπη αλλά και τη Ρωσία. Από την «πυξίδα» του δεν απουσιάζει η Τουρκία ως πεδίο στρατολόγησης και δράσης ενώ, οι τέσσερις ύποπτοι δράστες της επίθεσης στη ρωσική πρωτεύουσα - οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο με εμφανή σημάδια κακοποίησης - είναι από το Τατζικιστάν.

Ζητούμενο για τη Δύση παραμένει, σημειώνει η «The Guardian», να απαντηθεί το κρίσιμο ερώτημα κατά πόσο στενοί είναι δεσμοί ανάμεσα στους δορυφόρους εξτρεμιστές και στην κεντρική διοίκησή του.

Για παράδειγμα, τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από την Υποσαχάρια Αφρική συνιστούν ότι η κεντρική διοίκηση είναι σε στενή επικοινωνία με τους περιφερειακούς της «συνεργάτες» θέτοντας σε λειτουργία προχωρημένα δίκτυα επικοινωνίας.

Πηγή ανησυχίας, ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι η εκστρατεία κατά του ΙSIS στη Συρία και το Ιράκ είχε εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ξένες δυνάμεις είχαν τις δυνάμεις τους εκεί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το Αφγανιστάν - παρά το γεγονός ότι οι Ταλιμπάν έχουν, επανειλημμένως, προσπαθήσει να εξαλείψουν τον ISIS-K εξαπολύοντας αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον του.

Την ίδια στιγμή, ο ISIS έχει αποπειραθεί να εκμεταλλευτεί τον εν εξελίξει πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας για να κινητοποιήσει και, κατά συνέπεια, να ριζοσπαστικοποιήσει νέα μέλη προκειμένου να κατορθώσουν να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά πολιτών σε ξένα εδάφη.

Πιο αναλυτικά, το περασμένο φθινόπωρο με μήνυμά του το Ισλαμικό Κράτος είχε καλέσει σε χτυπήματα κατά Εβραίων όπου κι αν αυτοί βρίσκονται προτρέποντάς τους να δώσουν «έμφαση» σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη.

Χθες το βράδυ δε με μήνυμα το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram εκπρόσωπος της ισλαμιστικής οργάνωσης επανέλαβε την προτροπή για επιθέσεις καλώντας τους υποστηρικτές του να βάλουν στο στόχαστρο τους «σταυροφόρους» παντού και δη στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και το Ισραήλ.

