Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα από την γαλλική Γουιάνα, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ότι η τζιχαντζιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος από την περιοχή του Χορασάν επιχείρησε τους τελευταίους μήνες να διαπράξει πολλές τρομοκρατικές ενέργειες στη Γαλλία. Παράλληλα, τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από οποιαδήποτε εργαλειοποίηση» της επίθεσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας πρότειναν τον τελευταίο καιρό στις αντίστοιχες ρωσικές, όπως και σε αυτές άλλων κρατών της περιοχής, μία «στενή συνεργασία» στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Ανέφερε επίσης ότι οι γαλλικές υπηρεσίες διέθεταν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ήταν χρήσιμες στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν 137 άτομο στον συναυλιακό χώρο στη Μόσχα, έγινε από το Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος και οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, στις υπηρεσίες (κατασκοπείας) μας καθώς και στους κύριους εταίρους μας, υποδηλώνουν πράγματι ότι ήταν μια οντότητα του Ισλαμικού Κράτους που υποκίνησε αυτήν την επίθεση», είπε ο Μακρόν.

«Πιστεύω ότι θα ήταν και κυνικό και αντιπαραγωγικό για την ίδια τη Ρωσία και την ασφάλεια των πολιτών της να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο για να προσπαθήσουν να τη στρέψουν εναντίον της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

