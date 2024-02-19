Οι ρωσικές αρχές απαγορεύουν στους συγγενείς του νεκρού ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι να έχουν πρόσβαση στη σορό του για τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του σε φυλακή στον αρκτικό κύκλο, ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του, διευκρινίζοντας ότι «δεν δόθηκε άδεια» στη μητέρα του αντιφρονούντα να εισέλθει στο νεκροτομείο όπου διατηρείται η σορός του.

«Η μητέρα του Αλεξέι και οι δικηγόροι της έφτασαν στο νεκροτομείο νωρίς σήμερα το πρωί. Δεν τους επετράπη να εισέλθουν. Ένας από τους δικηγόρους κυριολεκτικά σπρώχτηκε έξω. Όταν ρώτησαν το προσωπικό αν η σορός του Αλεξέι βρίσκεται εκεί, δεν απάντησαν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Κίρα Γιάρμις εκπρόσωπος του Ναβάλνι.

Εξάλλου η Γιάρμις πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι ερευνητές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη τα αίτια του θανάτου του Ναβάλνι και η έρευνα έχει παραταθεί, όπως δήλωσαν στη μητέρα του και τους δικηγόρους του.

Η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έφτασε ήδη το Σάββατο στη σωφρονιστική αποικία στον αρκτικό κύκλο, όπου κρατούνταν ο γιος της εκτίοντας ποινή 19 ετών κάθειρξης.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή, αφού, σύμφωνα με τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές, «ένιωσε αδιαθεσία» έπειτα από περίπατο. Έκτοτε η σορός του βρίσκεται στο νεκροτομείο της Σαλεχάρντ, διοικητικής πρωτεύουσας της περιφέρειας Γιαμάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.