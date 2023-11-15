Νέα αποχώρηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Τόσκας ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ότι αποχωρεί από την αξιωματική αντιπολίτευση βάλλοντας κατά του Στέφανου Κασσελάκη και των επιλογών της νέας ηγεσίας του κόμματος.

«Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζει τα προβλήματα και δεν εκφράζει τα λαϊκά στρώματα γιατί ποτέ δεν υπήρξε μέρος τους. Ορίζει ‘’εχθρούς’’ για να βρει αφήγημα. Κατηγορεί άλλους για ελιτισμό για να εγκαθιδρύσει η ίδια την απόλυτη ελίτ (…) Οι σημερινές ανάγκες των εργαζομένων των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων δεν χρειάζονται ένα κόμμα με μπόλικο life style και θολές αρχές αλλά ένα κόμμα-''γερό σκαρί'' που να αντέχει στις φουρτούνες, για προστασία των ανθρώπων του μόχθου και της πατρίδας» τονίζει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.

Ο Νίκος Τόσκας ήταν ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και ορίστηκε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ανανέωσε τη βουλευτική του θητεία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, αυτή τη φορά στη Β΄ Αθηνών, και κατόπιν ορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη. Στον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 παρέμεινε στη θέση του, αυτή τη φορά ως αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη.

Η ανακοίνωση του κ. Τόσκα αναλυτικά

ΑΠΟΧΩΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ…

Φίλες/φίλοι,

Αποχωρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. γιατί η ηγετική του ομάδα οδηγεί την πολιτική του κόμματος σε κατεύθυνση πέρα από τις στοιχειώδεις αρχές της Αριστεράς, τις ανάγκες του λαού και κινείται σε εναρμόνιση με τις επιταγές της οικονομικής ολιγαρχίας.

Η επικοινωνία κυριαρχεί της πολιτικής.

Η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ από σοσιαλδημοκρατικό-αριστερό κόμμα σε κεντρώο είναι σε εξέλιξη.

Η σύγχυση κυριαρχεί.

Η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζει τα προβλήματα και δεν εκφράζει τα λαϊκά στρώματα γιατί ποτέ δεν υπήρξε μέρος τους.

Ορίζει ‘’εχθρούς’’ για να βρει αφήγημα.

Κατηγορεί άλλους για ελιτισμό για να εγκαθιδρύσει η ίδια την απόλυτη ελίτ.

Μιλάει απευθείας με τη βάση για να παρακάμψει τα συμφέροντα της βάσης.

Οι ‘’υπασπιστές’’ της δίνουν διαταγές σε ανθρώπους με ιστορία αγώνων και θυσιών. Η έλλειψη σεβασμού είναι εμφανής.

Στην τωρινή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας πρέπει να δοθεί ΕΚΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και μόνο για λόγους αξιοπρέπειας. Και η αξιοπρέπεια είναι κινητήρια δύναμη στους αγώνες.

Η ιστορία δεν γράφτηκε σε αυτό τον τόπο σε τραπεζικά γραφεία ή σε γραφεία πολυεθνικών. Γράφτηκε σε τόπους θυσιών, αγώνων με αίμα και σε χώρους δουλειάς με ιδρώτα και κόπο.

Οι σημερινές ανάγκες των εργαζομένων των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων δεν χρειάζονται ένα κόμμα με μπόλικο life style και θολές αρχές αλλά ένα κόμμα-''γερό σκαρί'' που να αντέχει στις φουρτούνες, για προστασία των ανθρώπων του μόχθου και της πατρίδας.

Χρειάζεται κόμμα με ρίζες στις λαϊκές ανάγκες για να έχουν λόγο οι εργαζόμενοι να παλέψουν μαζί του.

Η ιστορία δεν ξαναγυρίζει στην εποχή των αυτοκρατόρων. Μπροστά μας είναι η εποχή των αγώνων.

ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΧΩΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΩ…

Ευχαριστώ τον Αλέξη Τσίπρα που μου ανέθεσε υπεύθυνους ρόλους και όσους συνεργαστήκαμε σε μια προσπάθεια βελτίωσης ενδιάμεσων στόχων.

Νίκος Τόσκας

Πρώην Υπουργός, Υποστράτηγος ε.α.

Πηγή: skai.gr

