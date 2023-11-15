Σκουρλέτης στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης χτύπησε τον Τσίπρα στην καρδιά

Ας μην ενοχοποιούμε συναντήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν συμπορευτεί εδώ και χρόνια, δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης στον ΣΚΑΪ κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινοβραδινή συνάντηση Τσίπρα - Σακελλαρίδη σε ταβέρνα της Νέας Σμύρνης.

Σε ερώτηση αν έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να έχει παρέμβει κατά τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «κράτησε μια στάση ουδετερότητας στη διαδικασία. Καλώς έκανε, γιατί το άλλο θα είχε τον χαρακτήρα παράδοσης δαχτυλιδιού».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «η στάση αυτή θα ήταν πιο αξιόπιστη αν στη δεδομένη στιγμή που η πλευρά Κασσελάκη εργαλειοποιούσε το όνομα του, παρενέβαινε και έλεγε δεν σας επιτρέπω να λέτε ότι σας φύτεψα».

Για τη χθεσινή δήλωση Κασσελάκη για το «μαξιλάρι» ο κ. Σκουρλέτης σχολίασε ότι «χτύπησε στην καρδιά τον Τσίπρα».

«Αποδομεί πλήρως την πρωθυπουργία Τσίπρα και ενστερνίζεται τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς. Είναι η αντισύριζα προπαγάνδα που υπήρξε από τη ΝΔ».

Και συνέχισε: «Είπε ότι ήταν μνημονιακή επιλογή. Η πιο σκληρή μνημονιακή επιλογή θα ήταν να μην υπήρχε το μαξιλάρι και να υπάρξει πιστοληπτική γραμμή με νέο μνημόνιο. Δεν είναι άρνηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ αυτά;».

Για τον Στέφανο Κασσελάκη είπε: «Παραμένει αρχηγός του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ νομότυπα εκλεγμένος σύμφωνα με το καταστατικό, αλλά πολιτικά απονομιμοποιημένος».

Πρόσθεσε ότι το κόμμα βρίσκεται σε μια επιταχυνόμενη μετάλλαξη προς ένα κεντροδεξιό μόρφωμα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίζαμε τελειώνει, έκλεισε τον κύκλο του» είπε.

Επανέλαβε ότι η ομιλία Κασσελάκη στην ΚΕ ήταν «κακοποιητική για την αριστερά και τις παραδόσεις» και πρόσθεσε ότι ο κ. Κασσελάκης έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση εξαΰλωσης.

«Η μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί κενό που πρέπει να καλυφθεί, να προκύψει πολιτικός χώρος» είπε και πρόσθεσε: «Δεν μας ενδιαφέρει να ανακοινώσουμε τη δημιουργία ενός κόμματος, θέλουμε να συζητήσουμε με ανένταχτους, να δώσουμε απαντήσεις».

Τέλος εκτίμησε ότι η κινητικότητα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σταματήσει



