Όλο το παρασκήνιο για την άφιξη Ερντογάν στην Αθήνα με 300 άτομα συνοδεία

Τουλάχιστον 300 άτομα θα συνοδεύουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο ταξίδι του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα χθες.

Η επιμέλεια και το μέγεθος της αποστολής αποτελεί μήνυμα προς την ελληνική πλευρά για τη σημασία που αποδίδει η Άγκυρα στις συνομιλίες με την Ελλάδα και στις συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν. Η παρουσία συγκεκριμένων υπουργών στην ελληνική πρωτεύουσα δίνει το στίγμα του εύρους των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στην τουρκική αποστολή θα βρίσκονται τουλάχιστον 9 κορυφαίοι υπουργοί με τους γραμματείς και τους συμβούλους τους, επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι.

Πιο συγκεκριμένα, στην αποστολή της Τουρκίας για την Αθήνα θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, ο υπουργός Τουρισμού και Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο υπουργός Ενέργειας και Τεχνολογίας Αλπαρσλαν Μπαϊρακτάρ, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσιά, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, ο υπουργός Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Μεχμέτ Οζχασεκί.

Στην τουρκική αποστολή θα βρίσκονται τουλάχιστον 150 άτομα, σύμβουλοι και ασφάλεια του προέδρου, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν δύο αεροπλάνα, ένα για τον πρόεδρο και την προσωπική του συνοδεία και ένα για την υπόλοιπη αποστολή.

Ο Ερντογάν θα φτάσει στις 7 Δεκεμβρίου και κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει αυθημερόν. Άγνωστο παραμένει αν θα γίνει επίσκεψη στη Θράκη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετικό αίτημα, ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Είναι πιθανόν να υπογραφούν συμφωνίες για τη βίζα και το μεταναστευτικό, ενώ στο κοινό ανακοινωθέν αναμένεται να γίνονται αναφορές σε πολλά από τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρει για ελληνοτουρκικά και τα ΜΟΕ: «Μην πολεμάς, αλλά αγωνίσου». Η εφημερίδα προβάλλει ότι θα γίνονται αγώνες μεταξύ των στρατιωτικών ακαδημιών, ενώ αναφέρεται στους Τούρκους αξιωματούχους ως «φρουρούς της γαλάζιας πατρίδας».

«Η γιαγιά μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, όποτε χρειαστεί θα είμαστε στην Ελλάδα»

Αποκαλυπτικός για τα σχέδιά του ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Είπε ο Οζγκιουρ Οσέλ: «Αύριο είναι η 40η επέτειος από την ίδρυση της 'ΤΔΒΚ'. Ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως πρόεδρος του μελλοντικού κυβερνητικού κόμματος αύριο το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό θα το πραγματοποιήσουμε στην 'ΤΔΒΚ'. Στις 25 Νοεμβρίου θα ταξιδέψω στη Βοσνία. Ως ένας άνθρωπος που η γιαγιά του είναι απο τη Θεσσαλονίκη και οι παππούδες του απο τα Σκόπια , ως παιδί και αυτών των περιοχών θα είμαι αγκαλιασμένος με τα Βαλκάνια, με τους Θρακιώτες και με όλους τους πρόσφυγες που ήρθαν απο εκει. Οποτε χρειαστεί θα είμαστε στη Βοσνία, θα είμαστε στα Σκόπια, θα είμαστε στην Ελλάδα. Οπουδήποτε χρειαστεί εκεί θα είμαστε και θα κρατάμε ζωντανές τις σχέσεις μας.

Ο Μπαχτσελί δείχνει το όραμα της Τουρκίας

«Από Βουδαπέστη μέχρι και τη Λευκωσία είμαστε δίπλα σε ομόθρησκους και ομοεθνείς μας» είπε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν.

«Στην. έκθεση της η Ε.Ε κατηγορει την Τουρκία πως η στάση της στο ζήτημα του πολέμου της Παλαιστίνης με το Ισραήλ δεν ταιριάζει και δεν αρμίζει καθόλου με τη στάση της Ε.Ε. Μας έχει προκαλέσει εντύπωση αυτή η ανυπόστατη και πρωτόγονη κατηγορία. Εμείς τον κόσμο δεν τον κοιτάμε απο τις προθέσεις των Σταυροφόρων αλλά απο το φως της ημισελήνου! Εμείς ως Μουσουλμανοι Τούρκοι είμαστε πάντα δίπλα στους ομοθρησκους μας όπως και στους ομοεθνείς μας.Απλωνόμαστε απο την Άγκυρα στο Μπακού, φτάνουμε στην Αστάνα, ερχόμαστε πιο κοντά με την πόλη Ασγκαμπάτ, συγκλίνουμε με το Μπίσκεκ, ερχόμαστε πιο κ´νταμε την Βουδαπέστη που αποθυμήσαμε ,αγκαλιάζουμε την Λευκωσία και σαν ένα βουνό στεκόμαστε πίσω απο την Παλαιστίνη» είπε ο Μπαχτσελί.

Διαδηλώσεις στην Τουρκία με άνδρες να φορούν τις στολές της Χαμάς και με στελέχη της Χεζμπολάχ

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν: «Σκάνδαλο, καλύπτουν τα πρόσωπά τους και στηρίζουν και Χαμάς και Χεζμπολάχ»

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής του SOZCU TV, σχολίασε: «Θα σας δείξουμε τις τρομακτικές εικόνες απο την πόλη του Μπάτμαν. Οταν βλέπουμε τις εικόνες αυτές λέμε 'μα που παει αυτή η χώρα'. Πραγματοποιήθηκε ένα συλλαλητήριο του κόμματος Huda-Par αλλά δεν δείχνει να υποστηρίζει την Παλαιστίνη αλλά την Χαμάς! Υπάρχουν άνθρωποι που καλύπτουν τα πρόσωπα τους, στολές παραλλαγής. Μέχρι και σε παιδιά φόρεσαν τέτοιες στολές και έτσι έκαναν το συλλαλητήριο».

Το ρεπορτάζ του SOZCU TV ανέφερε: «Πίσω του είχε μια ομάδα ανθρώπων που φορούσαν τις στρατιωτικές στολές της Χαμάς, δίπλα του είχε τον Ενβέρ Κιλιτσταρσλαν που κατηγορείται για σχέσεις με την Χεζμπολάχ. Οι εικόνες αυτές είναι απο το συλλαλητήριο του κόμματος Huda-Par στην πόλη Μπάτμαν. Και ο άνδρας που μιλάει στη σκηνή δεν είναι κάποιος μαχητής αλλά ένας πρόεδρος κόμματος. To σκάνδαλο μεγαλώνει καθώς εμφανίστηκαν στη σκηνή άνθρωποι που καλύπτουν τα πρόσωπα τους και φορούν στολές παραλλαγής της Χαμάς .

Ξέρετε πως οι εισαγγελείς δεν θα κάνουν κάτι. Δεν θα γίνει κάτι Βέβαια αντι να ανεβείτε επι σκηνής, να πάτε στην Παλαιστίνη η στη Γάζα και πολεμήστε μαζί με τη Χαμάς. Βάζουν τα μικρά παιδιά να φορούν τις στολές της Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

