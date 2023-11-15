Βαρεμένος στον ΣΚΑΪ: «Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ρευστή, δεν αποτελεί ισχυρή αντιπολίτευση»

«Η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ρευστή, δεν έχει σχηματοποιηθεί ακόμη», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ 'ΣΗΜΕΡΑ'.

«Δεν αποτελεί ισχυρή αντιπολίτευση, είναι ένα κενό στη πολιτική ζωή», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το αν πρόκειται να αποχωρήσει και ο ίδιος από τον ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «Κανείς δεν ήθελε να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν σχηματοποιηθούν τα πράγματα, θα δούμε. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν σε καμία ομάδα και θεωρούσα ότι οι τάσεις είχαν εξαντλήσει τα όριά τους, όμως τώρα φτάσαμε στο άλλο άκρο».

«Ο Στέφανος Κασσελάκης λεει 'η κομματίλα μακριά', εκείνη την ώρα τον χειροκροτούσε και πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι οι οποίοι ήταν στις τάσεις. Τι σημαίνει αυτό; ότι όποιος πλησιάζει τον πρόεδρο μπαίνει στη Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;»

«Δε συμφωνώ με την τοξικότητα»

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη για τα 37 δισ, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί καθόλου με όσα ακούστηκαν και παράλληλα πρόσθεσε: «Δε συμφωνώ με την τοξικότητα, αυτή τη στιγμή γύρω από τον πρόεδρο είναι μία υπο ομάδα μίας μεγάλης ομάδας του παρελθόντος η οποία αντιπαρατίθεται με κάποιους άλλους. Ο νεός πρόεδρος έχει εναγκαλιστεί με αυτή την ομάδα, η οποία αρχισε να απειλεί για το ότι θα ''πούμε το ένα και το άλλο'' και βλέπω τώρα ότι περίπου και ο πρόεδρος έκανε κριτική στα 37 δισ. Εγώ λοιπόν λέω σε αυτούς που μετείχαν και στη κυβέρνηση να μη φτάσουμε ως εκεί, ο αναστοχασμός, η κριτική και η αυτοκριτική μπορεί να γίνουν με άλλους όρους. Διαφωνώ ξεκάθαρα με αυτό που είπε ο Στέφανος Κασσελάκης».

«Εγώ δεν πιστεύω ότι τελείωσε η πολιτική επειδη ήρθε ο Μητσοτάκης, έφερε τη μεταπολιτική, τους συμβούλους από την Αμερική και πέτυχε με αυτόν τον τρόπο. Δε τελείωσε όμως και η ιδεολογία», τόνισε.

«Εξορισμού η Αριστερά είναι πατριωτική το έχει δείξει, όχι με λόγια. Από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει μία επεξεργασμένη πολιτική στα εθνικά θέματα και σε άλλα ζητήματα. Είναι νόμιμο ο κ. Κασσελάκης να χρησιμοποιεί τον όρο Πατριωτική Αριστερά».

Τέλος αναφορικά με την συνάντηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και του Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Σμύρνη ο κ. Βαρεμένος σχολίασε: «Εμένα μου αρέσει η παρουσία του κ. Σακελλαρίδη, είχε δείξει ήθος και εντιμότητα το 2015. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη κατάσταση που περιέχει μία κατάθλιψη, θα βγει κάτι αισιόδοξο, μακάρι να είναι όλο αυτό 'οδύνες τοκετού'.»

