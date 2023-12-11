Δύο Σύροι, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, και δύο μαχητές της λιβανέζικης Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε νυχτερινά ισραηλινά πλήγματα κατά στόχων κοντά στη Δαμασκό, όπως ανέφερε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δύο μαχητές της Χεζμπολάχ και δύο Σύροι φρουροί» που εργάζονταν σε εγκαταστάσεις της λιβανέζικης οργάνωσης, σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι μαχητές και τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ, ανέφερε η μκο.

Δύο εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον τομέα της Σαγέντα Ζαϊνάμπ, στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας, και «μια μονάδα ραντάρ» κοντά στο αεροδρόμιο της Δαμασκού επλήγησαν από τις επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του καθεστώτος της Δαμασκού, του Ιράν και της παλαιστινιακής Χαμάς, έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η λιβανέζικη οργάνωση δημοσιοποίησε σήμερα στη Βηρυτό ανακοινώσεις για τον θάνατο δύο μαχητών της, χωρίς να προσδιορίζει την τοποθεσία ή τον χρόνο. Αλλά πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, που θέλησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτοί σκοτώθηκαν στη Συρία.

Νωρίτερα, το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana έκανε λόγο για χτυπήματα του «ισραηλινού εχθρού» σε διαφορετικούς τομείς των προαστίων της Δαμασκού, χωρίς να διευκρινίζει τους στόχους ή να αναφέρει θύματα.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε ότι άκουσε ισχυρές εκρήξεις στα προάστια της Δαμασκού.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για τις επιδρομές αυτές, ο ισραηλινός στρατός δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Το Ισραήλ σπάνια σχολιάζει τις επιχειρήσεις του στη γειτονική Συρία αλλά δηλώνει ότι θέλει να εμποδίσει το Ιράν, τον ορκισμένο εχθρό του, να αποκτήσει ερείσματα κυρίως μέσω συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

