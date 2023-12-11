Κοντά στον πλήρη έλεγχο της βόρειας Γάζας το Ισραήλ, λέει ο πρώην αρχηγός του στρατού

Στον «πλήρη έλεγχο» της βόρειας Γάζας πλησιάζει το Ισραήλ, δήλωσε ο ο πρώην αρχηγός του στρατού, Αμίρ Αβίβι.

«Τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή», λέει. «Όλο και περισσότεροι τρομοκράτες παραδίδονται, είπε ο Αβίβι στο BBC.

«Μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, ο Ισραηλινός Στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας.

«Είναι μια πολύ πυκνή περιοχή, ένα προπύργιο της Χαμάς, αλλά γεωγραφικά αυτό είναι μόνο το 20% της Λωρίδας της Γάζας.

«Αλλά, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της Γάζας, ο Αβίβι περιγράφει «σκληρές μάχες» γύρω από τον Χαν Γιουνίς στα νότια και επιμένει ότι το Ισραήλ «απελευθερώνει τη Γάζα από τη Χαμάς».

Παράλληλα, σήμερα η Χαμάς δαμήνυσε ότι δεν θα αφήσει ελεύθερους «ζωντανούς» τους ομήρους που κρατά χωρίς «διαπραγματεύσεις».

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν σφοδρά αεροπορικά πλήγματα στη Χαν Γιούνις, νέο επίκεντρο του πολέμου, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, έτερη ένοπλη οργάνωση που δρα κυρίως στη Γάζα, έκανε λόγο για σκληρές μάχες σε τομέα της πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι ανατίναξε σπίτι μέσα στο οποίο ισραηλινοί στρατιώτες έψαχναν υπόγεια σήραγγα.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο σήμερα για εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα και χθες για «μανιασμένες» μάχες σε τομείς της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιούνις, όπου παλαιστίνιοι μαχητές «βγαίνουν από υπόγειες σήραγγες», πυροδοτούν «εκρηκτικά» και εκτοξεύουν «αντιαρματικές ρουκέτες».

«Δεν θέλω να πω ότι χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη, αλλά χρησιμοποιούμε μεγάλη δύναμη και εξασφαλίζουμε σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί.

Πηγή: skai.gr

