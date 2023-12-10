Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση με drones που εξαπέλυσε από τον νότιο Λίβανο η σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, με Ισραηλινούς στρατιώτες να ανταλλάζουν πυρά με δυνάμεις του λιβανέζικου κινήματος.

«Δύο στρατιώτες του ισραηλινού στρατού τραυματίστηκαν και αρκετοί άλλοι στρατιώτες υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι οι στρατιώτες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Η ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα κατέρριψε επίσης δύο «ύποπτους εναέριους στόχους που προέρχονταν από τον Λίβανο», πρόσθεσε ο στρατός.

Η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, σύμμαχος του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ανέφερε από την πλευρά της ότι χρησιμοποίησε «μαχητικά drones» κατά «ενός κέντρου διοίκησης» του ισραηλινού στρατού, υποστηρίζοντας ότι η επίθεσή της αυτή που εξαπέλυσε σήμερα το πρωί προκάλεσε πολλά θύματα.

Το σιιτικό κίνημα τόνισε επίσης ότι έθεσε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις στην Τζαλ αλ Αλάμ, μια ισραηλινή στρατιωτική θέση στα σύνορα, κοντά στην πόλη Νακούρα του Λιβάνου.

Πολυάριθμα ισραηλινά πλήγματα κατά μήκος της μεθορίου Ισραήλ/Λιβάνου αναφέρθηκαν σήμερα από το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (Ani).

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν «μια μεγάλη σειρά επιδρομών εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ σε λιβανικό έδαφος».

Παράλληλα, ένα ανώτερο πολιτικό στέλεχος της Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο σηματοδοτούν μια «νέα κλιμάκωση» στην οποία η λιβανέζικη οργάνωση απαντά με νέους τύπους επιθέσεων.

Ο Χασάν Φαντλάλα, σε δήλωση του στο Reuters, ανέφερε ότι η κλιμάκωση «δεν θα αποτρέψει την αντίσταση στον Λίβανο από το να συνεχίσει να υπερασπίζεται τη χώρα και να υποστηρίζει τη Γάζα». Η Χεζμπολάχ απαντά στην κλιμάκωση με νέους τύπους επιθέσεων, είτε πρόκειται για «τους τύπους των όπλων (που χρησιμοποιούνται) είτε για τις τοποθεσίες που στοχοθετούνται», πρόσθεσε.

Από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ μετατράπηκαν σε θέατρο ανταλλαγών πυρών, ολοένα πιο συχνών και συνεχόμενων, κυρίως μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ. Από τις 7 Οκτωβρίου η βία στα σύνορα έχει αφήσει περισσότερους από 120 νεκρούς στον Λίβανο, μεταξύ των οποίων η πλειοψηφία μαχητών της Χεζμπολάχ και περισσότεροι από 15 αμάχους, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

