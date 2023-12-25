Διακόπηκε η λειτουργία του αεροδρομίου της πόλης Aρμπίλ καθώς ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παγιδευμένο με εκρηκτικά, καταρρίφθηκε κοντά σε μια βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράκ.

Από την πτώση του drone προκλήθηκαν «κάποιοι τραυματισμοί» και διακόπηκαν οι πολιτικές πτήσεις, είπε ο εκπρόσωπος των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων, Γιαχία Ρασούλ.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε ως στόχο τη βάση όπου σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, στο βόρειο Ιράκ, όπως ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων και του συνασπισμού που μάχεται το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία έχουν πολλαπλασιαστεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η βάση βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Aρμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σημείωσε ο Γιαχία Ρασούλ. Δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, ούτε σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του είπε ότι ο συνασπισμός εξετάζει προς το παρόν αν υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημίες.

Στο μεταξύ, η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένας συνασπισμός ενόπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη Χασντ αλ Σαάμπι, τους πρώην παραστρατιωτικούς που πλέον έχουν ενταχθεί στον ιρακινό στρατό, ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μιας άλλης βάσης, αυτής του Χαρίρ, στα βόρεια της Ερμπίλ. Και σε αυτήν τη βάση εδρεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του διεθνούς συνασπισμού.

Από τις 17 Οκτωβρίου οι ΗΠΑ έχουν μετρήσει 103 επιθέσεις εναντίον των δυνάμεών τους στο Ιράκ και τη Συρία. Για τις περισσότερες από αυτές ανέλαβε την ευθύνη η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ». Στις αρχές Δεκεμβρίου η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη έγινε στόχος ρουκετών. Για την επίθεση αυτήν δεν υπάρχει προς το παρόν ανάληψη ευθύνης.

Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 2.500 στρατιώτες στο Ιράκ και 900 στη Συρία, στο πλαίσιο της μάχης κατά του Ισλαμικού Κράτους που ξεκίνησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.