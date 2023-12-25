Τουλάχιστον 160 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν ομάδες ενόπλων, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι σήμερα το πρωί, σε πολλά χωριά της Πολιτείας Πλατό, στην κεντρική Νιγηρία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν το Σάββατο συνεχίζονταν σήμερα το πρωί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάντεϊ Κάσαχ, ο πρόεδρος του κυβερνητικού συμβουλίου του Μπόκος, μιας περιοχής που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο θρησκευτικών και εθνοτικών εντάσεων. «Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 113 νεκροί», πρόσθεσε. Ο απολογισμός που ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο στρατός έκανε λόγο για 16 θύματα.

Άλλοι 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Μπόκος, του Τζος και του Μπάρκιν Λάντι, είπε ο Μάντεϊ Κάσαχ.

Οι ένοπλοι, που οι ντόπιοι τους αποκαλούν «ληστές», επιτέθηκαν σε «τουλάχιστον 20 χωριά» και οι επιθέσεις αυτές ήταν «καλά συντονισμένες», όπως περιέγραψε.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν από το Μπόκος και συνεχίστηκαν στο Μπάρκιν Λάντι, όπου έχουν βρεθεί τουλάχιστον 50 πτώματα, σύμφωνα με τον Νταντζούμα Ντακίλ, τον πρόεδρο της περιοχής αυτής.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Πλατό, ο Κάλεμπ Μουτφουάνγκ, χαρακτήρισε «βάρβαρη, βάναυση και αδικαιολόγητη» την επίθεση. Ένας εκπρόσωπός του υποσχέθηκε ότι θα ληφθούν προληπτικά μέτρα για να σταματήσουν οι επιθέσεις «εναντίον αθώων πολιτών».

Οι κάτοικοι της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας ζουν με τον φόβο των επιθέσεων από τζιχαντιστικές οργανώσεις και εγκληματικές ομάδες που λεηλατούν τα χωριά και σκοτώνουν ή παίρνουν ομήρους τους κατοίκους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

