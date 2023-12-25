Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι βρήκε στον περίβολο ενός νοσοκομείου της Γάζας το αυτοκίνητο ενός πρώην ομήρου, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς και σκοτώθηκε «κατά λάθος» τον Δεκέμβριο από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Το αυτοκίνητο, μαζί με ένα άλλο όχημα που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της Χαμάς για την επίθεσή τους στο ισραηλινό έδαφος βρέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου της Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το νοσοκομείο αυτό δεν λειτουργεί πια, αφού μπήκε στο στόχαστρο των Ισραηλινών στρατιωτών στις 24 Νοεμβρίου.

«Στον περίβολο του νοσοκομείου βρήκαμε ένα λευκό φορτηγάκι Toyota σαν αυτά που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς επίσης και όπλα. Επιπλέον, στον ίδιο περίβολο και σε μια οριοθετημένη ζώνη, βρέθηκε ένα αυτοκίνητο Toyota Corolla με ισραηλινό αριθμό κυκλοφορίας, που ανήκε στην οικογένεια του αποθανόντος Σάμερ Ταλάλκα», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.

Στο αυτοκίνητο αυτό βρέθηκαν θραύσματα από RPG και ίχνη αίματος που διαπιστώθηκε ότι προέρχονταν από έναν άλλο όμηρο. «Η ανακάλυψη του αυτοκινήτου συνδέει ευθέως το νοσοκομείο με τα κτηνώδη γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου», υποστηρίζει ο στρατός.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει σταθεί δυνατόν να επιβεβαιωθεί από άλλη, ανεξάρτητη πηγή. Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ο ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία ως «κέντρα διοίκησης» για τις επιχειρήσεις της. Η Ινδονησία διέψευσε τον Νοέμβριο έναν ισχυρισμό του Ισραήλ σύμφωνα με τον οποίο το νοσοκομείο, το οποίο κατασκευάστηκε με ινδονησιακά κεφάλαια, βρισκόταν πάνω από ένα δίκτυο σηράγγων της Χαμάς, κοντά σε μια εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών.

Ο βεδουίνος Σάμερ Ταλάλκα ήταν ο ένας από τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

