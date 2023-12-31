Τουλάχιστον 4.360 άνθρωποι, από τους οποίους σχεδόν 1.900 άμαχοι, σκοτώθηκαν το 2023 στη σύγκρουση στη Συρία, η οποία συνεχίζεται από το 2011, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Πέρυσι το Παρατηρητήριο είχε παρουσιάσει έναν απολογισμό 3.825 νεκρών επισημαίνοντας πως είναι ο χαμηλότερος από την αρχή του πολέμου στη Συρία.

Μεταξύ των θυμάτων κατά το 2023 περιλαμβάνονται 1.889 άμαχοι, ανάμεσα στους οποίους 241 γυναίκες και 307 παιδιά, σύμφωνα με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση που έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία.

Οι συγκρούσεις και οι τζιχαντιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια και πραγματοποιούνται κυρίως στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η σύγκρουση στη Συρία έχει προκαλέσει από το 2011 περισσότερους από μισό εκατομμύριο νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

