Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την σύλληψη τριών ισλαμιστών ως υπόπτων για συμμετοχή στο σχέδιο επίθεσης κατά του καθεδρικού ναού της Κολωνίας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς με την βοήθεια «αυτοκινήτου».

Μία σύλληψη προηγήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ενός Τατζίκου, σύλληψη η οποία έβαλε τις αστυνομικές αρχές στα ίχνη και άλλων υπόπτων και αποκάλυψε στοιχεία σχεδίου επίθεσης κατά του καθεδρικού ναού.

Παράλληλα, οι αυστριακές αρχές είχαν ανακοινώσει τότε την σύλληψη τριών υπόπτων στην Βιέννη.

Οι ύποπτοι ανήκουν σε «οργανώσεις ισλαμιστών», διευκρίνισε ο τοπικός υπουργός Εσωτερικών Χέρμπερτ Ρόιλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για «δίκτυο ατόμων που προέρχονται από την κεντρική Ασία».

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείτο στο σχέδιο επίθεσης, χωρίς να είναι γνωστό με ποιον ακριβώςτρόπο.

Το υπόγειο πάρκινγκ του καθεδρικού ναού της Κολωνίας ερευνήθηκε με την βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων, αλλά δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Η αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον καθεδρικό ναό εν όψει των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι ύποπτοι που θεωρούνται μέλη του δικτύου είναι Τατζίκοι και ενεργούν για λογαριασμό του Ισλαμικού Κράτους-Χορασάν, της τοπικής πτέρυγας του Ισλαμικού Κράτους που δραστηριοποιείται στο Αφγανιστάν.

Το δίκτυο σχεδίαζε επιθέσεις κατά θρησκευτικών χώρων λατρείας κατά την περίοδο των γιορτών, τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, στην Κολωνία, την Βιέννη ή την Μαδρίτη, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και πολλές εβδομάδες λόγω ανησυχιών για ισλαμιστικές επιθέσεις, κυρίως μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

