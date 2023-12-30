Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα αεροπορική επιδρομή στο Χαλέπι της Συρίας προκαλώντας υλικές ζημιές, ανέφερε σε δήλωσή του το συριακό υπουργείο Άμυνας.

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση της Μεσογείου, δυτικά της Λατάκειας, με στόχο αριθμό σημείων νότια της πόλης του Χαλεπίου», αναφέρεται στη δήλωση.

Στην Ιερουσαλήμ, ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εξάλλου, 19 μαχητές που συνδέονται με το Ιράν σκοτώθηκαν σήμερα και περίπου 20 τραυματίσθηκαν από «πιθανόν ισραηλινά» αεροπορικά πλήγματα σε τοποθεσίες στην ανατολική Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

«Δεκαεννέα μαχητές συνδεόμενοι με το Ιράν, μεταξύ των οποίων τέσσερις Σύροι και έξι Ιρακινοί, σκοτώθηκαν σε τουλάχιστον εννεά αεροπορικά πλήγματα που είχαν στόχο στρατιωτικές θέσεις στη Μπουκαμάλ και τα περίχωρά της», στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, που συνορεύει με το Ιράκ, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Τα πλήγματα είναι «πιθανόν ισραηλινά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ραμί Αμπντέλ Ραχμάν, ο οποίος είχε αρχικά δηλώσει πως μπορεί να είχαν πραγματοποιηθεί από το Πεντάγωνο.

Ερωτηθείς αν πραγματοποιήθηκε αμερικανικό πλήγμα στην ανατολική Συρία, αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πραγματοποίησαν κανένα αμυντικό πλήγμα στη διάρκεια της (περασμένης) νύκτας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.