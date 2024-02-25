Σεισμός 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην κομητεία Ακτσί στην βορειοδυτική επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας στις 12:14 μ.μ. τοπική ώρα (06:14 ώρα Ελλάδος) σήμερα, ανακοίνωσε το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 11 χιλιόμετρα, πρόσθεσε το CENC.

Ως τη 01:00 μ.μ. τοπική ώρα δεν είχαν αναφερθεί απώλειες ή κατάρρευση σπιτιών, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι οι περιοχές γύρω από το επίκεντρο του σεισμού είναι αραιοκατοικημένες.

Το τοπικό βασικό δίκτυο και τα δίκτυα διανομής ρεύματος λειτουργούν κανονικά και οι λειτουργίες των τοπικών τρένων δεν έχουν επηρεαστεί, διευκρίνισε το Xinhua.

Σεισμός 7,1 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 23 Ιανουαρίου στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.