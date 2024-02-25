Εκεχειρία στη Γάζα: Το Κατάρ θα φιλοξενήσει συνομιλίες ανάμεσα σε Ισραήλ - Χαμάς

Το Κατάρ θα φιλοξενήσει ως διαμεσολαβητής συνομιλίες ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ με στόχο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για εκεχειρία αυτή την εβδομάδα, είπαν αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας.

Εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές θα ταξιδέψουν αργότερα στο Κάιρο για περαιτέρω συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

