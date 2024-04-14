Συρία: Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην πρωτεύουσα της Συρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό γύρω στη 01:45 τα ξημερώματα, μεταδίδει το AFP, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σχετική αναφορά στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.