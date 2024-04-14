Ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Ολοκληρώθηκε η επίθεση στο Ισραήλ - Ήταν νόμιμη άμυνα

Για ενέργεια που εντάσσεται στο δικαίωμα της νόμιμης άμυνάς για τον βομβαρδισμό στο προξενείο Δαμασκού κάνει λόγο στην επίσημη δήλωσή της η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

Πιο αναλυτικά:

«Διεξήχθη βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νόμιμη άμυνα. Η στρατιωτική δράση του Ιράν ήταν απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των διπλωματικών μας εγκαταστάσεων στη Δαμασκό. Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο αυστηρή. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του αδίστακτου ισραηλινού καθεστώτος, από το οποίο οι ΗΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ!

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli… — Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) April 13, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.