Ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ: Ολοκληρώθηκε η επίθεση στο Ισραήλ - Ήταν νόμιμη άμυνα

«Εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο αυστηρή», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Για ενέργεια που εντάσσεται στο δικαίωμα της νόμιμης άμυνάς για τον βομβαρδισμό στο προξενείο Δαμασκού κάνει λόγο στην επίσημη δήλωσή της η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί.

Πιο αναλυτικά: 

«Διεξήχθη βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νόμιμη άμυνα. Η στρατιωτική δράση του Ιράν ήταν απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των διπλωματικών μας εγκαταστάσεων στη Δαμασκό. Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο αυστηρή. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του αδίστακτου ισραηλινού καθεστώτος, από το οποίο οι ΗΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ!

