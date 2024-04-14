Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Τσεχίας: Καταδικάζει τη συμπεριφορά του Ιράν

Η μακροχρόνια επιθετική συμπεριφορά του Ιράν εμποδίζει την περιοχή της Μέσης Ανατολής να ζήσει με ειρήνη και ασφάλεια

Ισραήλ Ιράν

Η Τσεχία καταδικάζει κατηγορηματικά την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά του Ιράν και των πληρεξουσίων του που αποφάσισαν να επιτεθούν στο Ισραήλ, αναφέρει σε post στο X το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οπως αναφέρει: "Επαναλαμβάνουμε το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα. Η μακροχρόνια επιθετική συμπεριφορά του Ιράν εμποδίζει την περιοχή της Μέσης Ανατολής να ζήσει με ειρήνη και ασφάλεια."

TAGS: Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
