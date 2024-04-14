ΥΠΕΞ Τσεχίας: Καταδικάζει τη συμπεριφορά του Ιράν

Η Τσεχία καταδικάζει κατηγορηματικά την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά του Ιράν και των πληρεξουσίων του που αποφάσισαν να επιτεθούν στο Ισραήλ, αναφέρει σε post στο X το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οπως αναφέρει: "Επαναλαμβάνουμε το δικαίωμα του Ισραήλ για αυτοάμυνα. Η μακροχρόνια επιθετική συμπεριφορά του Ιράν εμποδίζει την περιοχή της Μέσης Ανατολής να ζήσει με ειρήνη και ασφάλεια."

Czechia firmly condemns the destabilizing behavior of Iran and its proxies who decided to attack Israel. We reiterate the Israeli right for self-defense. Iran’s long term aggressive behavior is preventing the Middle East region to live in peace and security. — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) April 13, 2024

Πηγή: skai.gr

