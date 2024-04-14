Βρετανική συμμετοχή στην άμυνα του Ισραήλ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν εμπλακεί στην απόκρουση της επίθεσης με drone από το Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε αρχικά το Sky News επικαλούμενο πηγές άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο δεν έχει ξεκαθαρίσει τη φύση της βρετανικής συμμετοχής στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης, αλλά ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε πως πρόσθετα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουν την Επιχείρηση Shador, που αποτελεί τη βρετανική επιχείρηση κατά του ISIS σε Ιράκ και Συρία.

«Επιπροσθέτως, τα αεροσκάφη θα αναχαιτίσουν επιθέσεις από αέρος εντός του πεδίου των υφιστάμενων αποστολών μας», συμπλήρωσε ο κ. Σαπς.

Νωρίτερα είχαν μεταδοθεί πληροφορίες περί απογείωσης τουλάχιστον ενός αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού τύπου Voyager από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Η πρώτη αναφορά περί βρετανικής συμμετοχής στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης είχε γίνει από το ισραηλινό Channel 12, που έκανε λόγο για κατάρριψη drone από αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη πάνω από τα σύνορα Ιράκ-Συρίας.

Στο πρόσφατο παρελθόν αεροσκάφη Voyager έχουν απογειωθεί από το Ακρωτήρι συνοδεύοντας βρετανικά μαχητικά τύπου Typhoon, π.χ. στα πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι στην Υεμένη.

Ο κ. Σαπς στη δήλωσή του καταδίκασε τις «παράλογες» επιθέσεις από αέρος από το Ιράν, λέγοντας ότι δεν ωφελούν κανέναν και υπονομεύουν περαιτέρω την περιφερειακή ασφάλεια.

Σε καταδίκη της «απερίσκεπτης» επίθεσης του Ιράν με τους «αυστηρότερους όρους» είχε προβεί νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ.

«Το Ιράν δείχνει μία ακόμα φορά ότι έχει πρόθεση να σπείρει χάος στην πίσω αυλή του. Το ΗΒ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την ασφάλεια του Ισραήλ και όλων των περιφερειακών μας εταίρων, περιλαμβανομένων της Ιορδανίας και του Ιράκ», συμπλήρωσε ο κ. Σούνακ, προσθέτοντας ότι καταβάλλεται επείγουσα προσπάθεια με τους συμμάχους της Βρετανίας για σταθεροποίηση της κατάστασης, αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και περισσότερης αιματοχυσίας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον χαρακτήρισε επίσης τις ιρανικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ «απερίσκεπτες», προειδοποιώντας ότι απλά θα προκαλέσουν περαιτέρω ανάφλεξη εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Το ΗΒ καλεί το ιρανικό καθεστώς να σταματήσει αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση, η οποία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», κατέληξε ο λόρδος Κάμερον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.