Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε απόψε ότι σκοπεύει να στείλει δυνάμεις στον νότο της χώρας με σκοπό «να βάλει τέλος στις συγκρούσεις» που συνεχίζονται στη Σουέιντα, μεταξύ των Δρούζων και ένοπλων ομάδων τοπικών φυλών.

Στην ανακοίνωσή της η Δαμασκός καλεί ωστόσο όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και τονίζει ότι «οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την αποστολή μιας ειδικής δύναμης που θα βάλει τέλος στις συγκρούσεις» ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν μέτρα «για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επιστροφή της ηρεμίας» σε αυτήν την πόλη που κατοικείται κυρίως από Δρούζους.

Νωρίτερα, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη πρόσβαση στις συριακές δυνάμεις στη Σουέιντα, για τις επόμενες δύο ημέρες.

Στις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 400 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν γιατρό του νοσοκομείου της Σουέιντα.

Syrian Sunni tribal forces have entered the Druze city of Suwayda, as they begin carrying out massacres and attacks against the Druze community.



Heavily armed terrorists have begun burning buildings and slaughtering civilians.



pic.twitter.com/Q13l67tzAw — Oli London (@OliLondonTV) July 18, 2025

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έδωσε πρόσκαιρα τέλος σε ημέρες αιματηρών συγκρούσεων που ξέσπασαν μεταξύ Βεδουίνων και Δρούζων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα, αναγκάζοντας τη συριακή κυβέρνηση να στείλει στρατεύματα –προκαλώντας περαιτέρω βία.

Στις συγκρούσεις ενεπλάκη το Ισραήλ, που δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στη συριακή κυβέρνηση που είναι υπό την ηγεσία ισλαμιστών, να αναπτύξει στρατεύματα στο νότο και έπληξε συριακά στρατεύματα στη Σουέιντα, το υπουργείο Άμυνας και σε σημεία κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

Τα συριακά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Σουέιντα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, αλλά συγκρούσεις ξέσπασαν και πάλι αργά χθες, Πέμπτη, μεταξύ μαχητών από φυλές Βεδουίνων και Δρούζους, που ανήκουν σε μια θρησκευτική μειονότητα που έχει πιστούς στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα στην επαρχία Σουέιντα στη διάρκεια της νύχτας. Το Ισραήλ έχει υποσχεθεί να προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων στην περιοχή από επιθέσεις, ύστερα από εκκλήσεις από τη μειονότητα Δρούζων που ζουν στο ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.