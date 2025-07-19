Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Συρία.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στα εδάφη της Συρίας επιδεινώνουν το πρόβλημα και κάθε είδους επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας, της ενότητας και της κυριαρχίας της Συρίας βλάπτει ταυτόχρονα τις προσπάθειες για την ειρήνη στην περιοχή.

Ο Χακάν Φιντάν τόνισε επίσης ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση σε τρομοκρατικές οργανώσεις να εκμεταλλευτούν την κατάσταση στο νότιο τμήμα της Συρίας, σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), βασικός κορμός των οποίων είναι η κουρδική πολιτοφυλακή YPG (Δυνάμεις Προστασίας του Λαού), την οποία η Άγκυρα συνδέει με την οργάνωση ΡΚΚ.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ακόμη ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ουάσινγκτον στη Συρία και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TRT, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία έγινε επίσης αναφορά στη Γάζα και το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, με τον Τούρκο υπουργό να εκφράζει την επιθυμία του για άμεση και μόνιμη κατάπαυσης του πυρός και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Νωρίτερα ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Ασάντ αλ Σαϊμπάνι.

Πηγή: skai.gr

