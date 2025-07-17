Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε σήμερα ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε απόψε κοντά στη συριακή πόλη Σουέιντα, η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στον νότο της χώρας.

Πρόκειται για το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στη Συρία μετά την αποχώρηση των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων από τη Σουέιντα. Μια αποχώρηση που ζήτησε το Ισραήλ έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων μαχητών και φυλών Βεδουίνων που έχουν προκαλέσει τον θάνατο 594 ανθρώπων, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το SANA «αεροσκάφη της ισραηλινής κατοχής έκαναν επιδρομή στα περίχωρα της Σουέιντα».

Η κατάσταση παραμένει έκρυθμη στη νότια Συρία παρά τις εκκλήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών. Νωρίτερα, Βεδουίνοι μαχητές εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον Δρούζων μαχητών στη Σουέιντα, δήλωσε ένας στρατιωτικός διοικητής τους στο πρακτορείο Reuters, παρά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με στόχο να μπει τέλος στην πολυήμερη αιματοχυσία.

Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός ισχύει μόνο για τις κυβερνητικές δυνάμεις και όχι για τους Βεδουίνους, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ΗΠΑ δεν υποστήριξαν τα ισραηλινά πλήγματα

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι δεν παρείχαν υποστήριξη στα ισραηλινά πλήγματα στη Συρία, καθώς μόλις την προηγούμενη ημέρα είχαν εργαστεί για μια αποκλιμάκωση της βίας.

«Μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά την επέμβαση και τη δραστηριότητα του Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποστήριξαν τα πρόσφατα ισραηλινά πλήγματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τη βία στη Συρία, τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας όλες τις πλευρές να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αρχίσουν έναν ουσιαστικό διάλογο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη εκεχειρία.

Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εμπλέκεται ενεργά σε όλες τις περιφέρειες στη Συρία για να βαδίσουν προς την ηρεμία και τη συνέχιση των συνομιλιών για την ενσωμάτωση και κάλεσε τη συριακή κυβέρνηση να ηγηθεί της πορείας προς τα εμπρός.

Πηγή: skai.gr

