Basket League: Με φόρα από τη Euroleague, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ με 94-77

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε το πρώτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στην ΑΕΚ σε μία ακόμη βραδιά γιορτής στο ΣΕΦ και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, επικράτησε 94-77 και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της GBL.

Οι νικητές της Euroleague έβγαλαν ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ανεβάζοντας ρυθμό όποτε χρειάστηκε και «χτυπώντας» κυρίως μέσα από την ομαδική τους λειτουργία. Ο Άλεκ Πίτερς συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και ήταν ξανά ο πρώτος σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 17 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Χολ.

Η σειρά πλέον μεταφέρεται στη SUNEL Arena για το δεύτερο παιχνίδι το Σάββατο (30/5, 17:00), με την ΑΕΚ να ψάχνει αντίδραση ώστε να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στους τελικούς. Καταπληκτικός ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος σταμάτησε στους 22 πόντους με 8/10 δίποντα και 2/2 τρίποντα.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και για αρκετά λεπτά ήλεγχε τον ρυθμό στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Σάκοτα χτύπησε κοντά στο καλάθι με 6 συνεχόμενους πόντους του Σκορδίλη, βρήκε γρήγορα σκορ από τον εξαιρετικό Γκρέι, που έφτασε τους 7 πόντους από νωρίς, και προηγήθηκε ακόμα και με +7 (6-13), αναγκάζοντας τον Μπαρτζώκα να καλέσει τάιμ άουτ πριν τα μισά της περιόδου.

Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε άμεσα. Με τον Ντόρσεϊ να δίνει επιθετική ώθηση και τον Μόρις να έρχεται «ζεστός» από τον πάγκο με δύο τρίποντα, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν σερί 8-0 και άλλαξαν τη ροή του ματς. Η ΑΕΚ συνέχισε να βρίσκει λύσεις με τον Γκρέι, όμως η ποιότητα του Ολυμπιακού στην περιφέρεια άρχισε να κάνει τη διαφορά. Το highlight της περιόδου φυσικά ανήκε στον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ πρώτα τελείωσε αιφνιδιασμό για το +5 και στη συνέχεια, στη λήξη του δεκαλέπτου, πέτυχε απίθανο buzzer beater από το κέντρο, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ και διαμορφώνοντας το 26-19 της πρώτης περιόδου.

Το παιχνίδι στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ήταν αρκετά άναρχο, με πολλές άστοχες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Εκεί όμως ο Ολυμπιακός βρήκε ρυθμό μέσα από την άμυνά του. Ο Πίτερς έδωσε σημαντικές λύσεις με οκτώ πόντους και δύο τρίποντα, οι Χολ και Τζόουνς προσέφεραν ενέργεια κοντά στο καλάθι και κάπως έτσι οι Πειραιώτες ανέβασαν τη διαφορά μέχρι και το +15 (42-27). Η ΑΕΚ προσπάθησε να μείνει κοντά κυρίως χάρη στον πολύ καλό Γκρέι, που έφτασε τους 11 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά, αλλά και με τις ατομικές ενέργειες του Νάναλι, ο οποίος έδωσε επιθετικές ανάσες όταν ο Ολυμπιακός έδειχνε να ξεφεύγει. Η ομάδα του Σάκοτα είχε πρόβλημα από την περιφέρεια, καθώς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με μόλις 2/9 τρίποντα, ενώ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα μπήκε δυνατά μετά την ανάπαυλα και με τρίποντο του Γουόκαπ, αλλά και συνεχόμενες λύσεις από Χολ και Ντόρσεϊ, ανέβασε γρήγορα τη διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους. Η ΑΕΚ πάντως δεν παράτησε το παιχνίδι και είχε ξανά μπροστάρη τον εκπληκτικό Γκρέι, ο οποίος συνέχισε να σκοράρει με κάθε τρόπο, φτάνοντας τους 18 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και κρατώντας όρθια την Ένωση όταν ο Ολυμπιακός έδειχνε έτοιμος να «καθαρίσει».

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν αρκετούς πόντους μέσα από το ζωγραφιστό, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του Μιλουτίνοφ και την αδυναμία των «ερυθρόλευκων» να προστατεύσουν σταθερά τη ρακέτα τους. Όποτε όμως η ΑΕΚ πλησίαζε, ο Ολυμπιακός είχε απάντηση. Ο Βεζένκοφ πήρε μπάλες στο low post και τιμώρησε κάθε mismatch, ο Χολ έδωσε δεύτερες κατοχές, ενώ ο Τζόουνς άλλαξε το μομέντουμ με την άμυνά του, κλείνοντας μάλιστα την περίοδο με κλέψιμο και εντυπωσιακό coast-to-coast κάρφωμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο δεκάλεπτο με προβάδισμα ασφαλείας και πολύ γρήγορα το μετέτρεψαν σε παράσταση για έναν ρόλο. Με τον Τζόουνς να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, τον Νάναλι να προσπαθεί μάταια να κρατήσει την ΑΕΚ κοντά και τον κόσμο να έχει στήσει ήδη… φιέστα Euroleague, η διαφορά εκτοξεύθηκε πάνω από τους 20 πόντους μετά το σερί 7-0 των παικτών του Μπαρτζώκα.

Το παιχνίδι ουσιαστικά είχε τελειώσει αρκετά νωρίς στην τέταρτη περίοδο, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται περισσότερο στην ατμόσφαιρα του ΣΕΦ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν έναν προς έναν τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης της Euroleague, με τους Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να γνωρίζουν θερμότατη αποθέωση από τις εξέδρες, παρότι δεν αγωνίστηκαν.

Η ΑΕΚ συνέχισε να παλεύει μέχρι τέλους και βρήκε κάποιες λύσεις με Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους, όμως δεν μπόρεσε ποτέ να μειώσει πραγματικά τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός είχε βρει ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ, έλεγξε απόλυτα το τέμπο και έφτασε χωρίς πίεση στο τελικό 94-77, κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77

Πηγή: skai.gr

