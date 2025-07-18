Mαραντόνα 2026: Δύσκολο να γίνει δεύτερη δίκη για το θάνατό του πριν το 2026

Το νέο δικαστήριο στην Αργεντινή για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, μετά την ακύρωση της πρώτης διαδικασίας τον Μάιο, δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το επόμενο έτος, σύμφωνα με συμμετέχοντες την Παρασκευή (18/7) σε προπαρασκευαστική ακρόαση μεταξύ κατηγορίας, δικηγόρων και των νέων ορισθέντων δικαστών.

Η πρώτη δίκη κηρύχθηκε άκυρη στα τέλη Μαΐου, έπειτα από δυόμισι μήνες ακροάσεων, με περισσότερους από 40 μάρτυρες να έχουν εξεταστεί, εξαιτίας του σκανδάλου που οδήγησε στην εξαίρεση μίας εκ των τριών δικαστών επειδή είχε συμμετάσχει στην προετοιμασία ενός ντοκιμαντέρ για τη δίκη, με την ίδια σε ρόλο «πρωταγωνίστριας».

Η δικαστής, Χουλιέτα Μακίντατς, από τότε υπέβαλε την παραίτησή της και παράλληλα αποτελεί αντικείμενο ποινικής διαδικασίας για τη συμπεριφορά της.

Στα τέλη Ιουνίου, η δικαιοσύνη όρισε με κλήρωση τρεις νέους δικαστές, προτού ο ένας αποχωρήσει επικαλούμενος θέμα υγείας. Ένας αντικαταστάτης ορίστηκε αυτή την εβδομάδα, επιτρέποντας την έναρξη των προετοιμασιών για τη δίκη.

«Όλοι συμφωνούμε να ξαναρχίσουμε το συντομότερο δυνατόν, αλλά προσωπικά βλέπω πολύ δύσκολο να ξεκινήσει η δίκη πριν από την επόμενη χρονιά», δήλωσε την Παρασκευή (18/7) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μάρτιν Μοντάλτο, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων -του συντονιστή νοσηλευτή- μετά από σύντομη ακρόαση στο Σαν Ισίδρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες) με θέμα τον καθορισμό των διαδικαστικών πλαισίων της επερχόμενης δίκης.

Άλλες πηγές με γνώση του φακέλου, εξέφρασαν παρόμοιες επιφυλάξεις ως προς το αν είναι εφικτή μια δεύτερη δίκη μέχρι το τέλος του 2025. Ένας δικηγόρος της Βερόνικα Οχέντα, πρώην συντρόφου του αστέρα του ποδοσφαίρου, εξακολουθούσε πάντως να ελπίζει σε μια δίκη «σύντομα», πριν από το τέλος του έτους.

Τεχνικά, τα μέρη διαθέτουν προθεσμία 10 ημερών για να ζητήσουν εξαίρεση ενός ή περισσοτέρων δικαστών μόλις οριστικοποιηθεί η τριάδα. Η προθεσμία αυτή δόθηκε στα μέρη την Παρασκευή, πριν από μια επόμενη προδικαστική ακρόαση, πιθανότατα στις αρχές Αυγούστου.

Απομένει επίσης να εξεταστεί η περίπτωση ενός εκ των κατηγορουμένων, του προσωπικού ιατρού του Μαραντόνα, Λεοπόλδο Λούκε, ο οποίος στο μεταξύ ζήτησε να δικαστεί χωριστά κι από λαϊκό σώμα ενόρκων.

Επτά επαγγελματίες υγείας -γιατροί, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές- πρέπει να λογοδοτήσουν για «ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», δηλαδή για αμέλειες που διαπράχθηκαν εν γνώσει ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θάνατο. Αντιμετωπίζουν ποινές από 8 έως 25 έτη κάθειρξη.

Ο Μαραντόνα, μεγάλος αστέρας του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020 από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, ύστερα από ώρες αγωνίας σύμφωνα με την κατηγορία, σε κατοικία στην Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

