Έκανε το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και απέχει… ένα ματς από τον τίτλο ο Ολυμπιακός

Έτοιμος για… σκούπα ο Ολυμπιακός και κατάκτηση του τίτλου στην Α1 πόλο των ανδρών!

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε ακόμα μια νίκη επί του Παναθηναϊκού στους φετινούς τελικούς, έκαναν το 2-0 στο Σεράφειο με το 20-14 στον δεύτερο τελικό των «αιωνίων» και το Σάββατο οι Πειραιώτες θέλουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο με τον κόσμο τους.

Ο Ζάλανσκι με 5 τέρματα και ο Γενηδουνιάς με 3 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τους νικητές, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει με τον Σκουμπάκη των 5 γκολ, τον Γκιουβέντση να σκοράρει 4 φορές, αλλά να μην είναι αρκετό αυτό.

Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς είχε πολυφωνία μπροστά από την αντίπαλη εστία κι έτσι πάει για... πάρτι τίτλου στο ματς του προσεχούς Σαββάτου (17:00).

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης

Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.

Πηγή: sport-fm.gr

