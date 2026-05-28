Έκανε το 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό και απέχει… ένα ματς από τον τίτλο ο Ολυμπιακός

Έτοιμος για… σκούπα ο Ολυμπιακός και κατάκτηση του τίτλου στην Α1 πόλο των ανδρών!



Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε ακόμα μια νίκη επί του Παναθηναϊκού στους φετινούς τελικούς, έκαναν το 2-0 στο Σεράφειο με το 20-14 στον δεύτερο τελικό των «αιωνίων» και το Σάββατο οι Πειραιώτες θέλουν να πανηγυρίσουν τον τίτλο με τον κόσμο τους.

Ο Ζάλανσκι με 5 τέρματα και ο Γενηδουνιάς με 3 ήταν οι πρώτοι σκόρερ για τους νικητές, με τον Παναθηναϊκό να παλεύει με τον Σκουμπάκη των 5 γκολ, τον Γκιουβέντση να σκοράρει 4 φορές, αλλά να μην είναι αρκετό αυτό.



Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς είχε πολυφωνία μπροστά από την αντίπαλη εστία κι έτσι πάει για... πάρτι τίτλου στο ματς του προσεχούς Σαββάτου (17:00).



Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-5, 3-7, 5-4.



Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης



Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 2, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Δ. Νικολαΐδης 2, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Μάρκογλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.