Ο συριακός στρατός αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Σουέιντα

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του άρχισαν απόψε να αποχωρούν από την πόλη Σουέιντα (νότια), η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με στόχο τον τερματισμό των πολύνεκρων συγκρούσεων.

«Οι δυνάμεις του στρατού άρχισαν να αποχωρούν από την πόλη Σουέιντα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εναντίον παράνομων ομάδων», αναφέρει η ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Άμυνας.

Βίντεο στη συριακή τηλεόραση παρουσίασε μια φάλαγγα στρατιωτικών οχημάτων να βγαίνει από την πόλη, σύμφωνα με το CNN.

Τις τελευταίες ώρες οι διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Συρία έχουν ενταθεί, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν σε συγκεκριμένα βήματα για τον τερματισμό των συγκρούσεων, δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Έχουμε έρθει σε επαφή με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στις συγκρούσεις στη Συρία. Συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένα βήματα που θα βάλουν τέλος σε αυτή την ταραγμένη και τρομακτική κατάσταση απόψε», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επεσήμανε ότι η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από τη δέσμευση όλων των πλευρών. «Αυτό απαιτεί από όλους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν και αυτό ακριβώς περιμένουμε να κάνουν», σημείωσε.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους κάλεσε τη συριακή κυβέρνηση να αποσύρει τα στρατεύματά της, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες αποκλιμάκωσης.

«Καλούμε την κυβέρνηση της Συρίας να αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση», δήλωσε η Μπρους σε συνέντευξή της στο Fox News την Τετάρτη.

Εκατοντάδες νεκροί

Η Συριακή Δικτυακή Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Syrian Network for Human Rights) ανακοίνωσε ότι 169 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις της τελευταίας εβδομάδας. Αξιωματούχοι ασφαλείας ανεβάζουν τον αριθμό στους 300 νεκρούς, ενώ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 350 νεκρούς από το σαββατοκύριακο, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή, πρόκειται για 79 μαχητές των Δρούζων, 55 αμάχους, 189 μέλη του στρατού ή δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών και 18 μαχητές που ανήκουν σε φυλές Βεδουίνων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ή σφαγές στο πλαίσιο διένεξης κοινοτήτων — στους οποίους προστίθενται 15 στρατιωτικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Το Ισραήλ χτύπησε το συριακό υπουργείο Άμυνας

Συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων μαχητών ξέσπασαν εκ νέου σήμερα. Ταυτόχρονα, το Ισραήλ έπληξε εκ νέου την πρωτεύουσα Δαμασκό, με στόχο το υπουργείο Άμυνας της χώρας.Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 άλλοι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, δήλωσε το συριακό υπουργείο Υγείας στο CNN.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) πραγματοποίησαν προειδοποιητικό πλήγμα στην είσοδο του συριακού υπουργείου Άμυνας. Αμέσως μετά, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του, εάν οι συριακές δυνάμεις δεν αποσυρθούν από την πόλη Σουέιντα, όπου σημειώνονται οι αιματηρές συγκρούσεις, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα προστατέψει την κοινότητα των Δρούζων, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το κτίριο της υπουργείου Άμυνας της Δαμασκού. Σύμφωνα με ζωντανά τηλεοπτικά πλάνα, το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ οι IDF επιβεβαίωσαν επισήμως ότι εξαπέλυσαν την επίθεση.

Βίντεο από συριακό τηλεοπτικό δίκτυο κατέγραψε τη στιγμή που χτυπήθηκε το κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ισραηλινών επιδρομών — σε ζωντανή μετάδοση. Η παρουσιάστρια της εκπομπής αναγκάστηκε να αποχωρήσει στον αέρα.

Το επίμαχο βίντεο αναδημοσιεύτηκε από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα οδυνηρά χτυπήματα μόλις ξεκίνησαν».

Η Συρία «διατηρεί το πλήρες νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τα εδάφη και τον λαό της»

Η Δαμασκός κατήγγειλε έντονα τις ισραηλινές επιθέσεις, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε κρατικά κτίρια, περιλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «επικίνδυνη κλιμάκωση».

«Πρόκειται για μια προκλητική επίθεση, που εντάσσεται σε μια συστηματική πολιτική του ισραηλινού καθεστώτος να πυροδοτεί εντάσεις, να σπέρνει το χάος και να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Συρία», ανέφερε το συριακό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Συρία δήλωσε επίσης ότι «διατηρεί το πλήρες νόμιμο δικαίωμα να υπερασπιστεί τα εδάφη και τον λαό της με όλα τα μέσα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Απειλή για το κράτος του Ισραήλ

Το Ισραήλ, το οποίο διεξάγει επιδρομές στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλώνει πως οι επιχειρήσεις του αποσκοπούν στην προστασία των Δρούζων, μιας αραβικής μειονότητας που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων με φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στη νότια Συρία.

Ωστόσο, παρατηρητές εκτιμούν ότι υπάρχει και πολιτικό κίνητρο πίσω από τις ισραηλινές επιθέσεις, καθώς η ισραηλινή ηγεσία τάσσεται ανοιχτά κατά της νέας κυβέρνησης της Συρίας, η οποία ανήλθε στην εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αποκαλέσει το νέο καθεστώς «εξτρεμιστικό ισλαμικό καθεστώς» και απειλή για το κράτος του Ισραήλ.

Συμφωνία εκεχειρίας με τους Δρούζους

Παράλληλα, η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα συμφωνία εκεχειρίας με την κοινότητα των Δρούζων, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Σουέιντα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η συμφωνία θα τεθεί πράγματι σε ισχύ, καθώς στο εσωτερικό της κοινότητας φαίνεται να υπάρχουν διχασμοί και εσωτερικές αντιπαραθέσεις, σύμφωνα με το CNN.

