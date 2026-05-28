Ένα ακόμη θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε μία αρχική συμφωνία για ένα κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για την τελική συζήτηση που θα οδηγήσει στη λήξη του πολέμου.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Λευκός Οίκος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, θα πρέπει να λάβει έγκριση τόσο από τους Ιρανούς, όσο και από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα με τη διπλωματία, εξελίσσεται ένα άλλο θρίλερ, αυτή τη φορά στο πεδίο. Εν μέσω διαπραγματεύσεων, ΗΠΑ και Ιράν δοκίμασαν τις αντοχές της εκεχειρίας. Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικά πλοία με drones. Ως απάντηση, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς. Λίγες ώρες αργότερα, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Και ενώ υπήρξε σαφής παραβίαση της εκεχειρίας, οι δύο πλευρές... βάπτισαν αμυντικές τις επιχειρήσεις, αποκλιμακώνοντας την ένταση που είχε ήδη αρχίσει να ανεβαίνει στα ύψη.

Την ίδια στιγμή, διεθνή ΜΜΕ εμφανίζουν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ασκεί πιέσει στον Ντοναλντ Τραμπ, προκειμένου ο Αμερικανός πρόεδρος να απορρίψει το σχέδιο και να μην βάλει την υπογραφή του στη συμφωνία.

Ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε;

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η συμφωνία, για την οποία γίνεται λόγος και η οποία ανοίγει διάπλατα την πόρτα της αισιοδοξίας για μία λύση στο αδιέξοδο της κρίσης, επετεύχθη ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, πάντα μέσω του Πακιστάν. Η δε συμφωνία στο πιθανό κείμενο, ήταν αποτέλεσμα πολυήμερων διεργασιών και σε πολλές περιοχές και επίπεδα.

Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;

Μετά, λοιπόν, τη συμφωνία σε επίπεδο αντιπροσωπειών, είμαστε στο πλέον κρίσιμο σημείο. Ποιο είναι αυτό; Να αποφασίσουν οι ηγέτες. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον και ο Μοτζτάμπα Χαμενει στην Τεχεράνη.

Το θετικό είναι ότι -αυτή τη φορά- την κατ' ατχήν συμφωνία επιβεβαίωσαν τόσο ο Λευκός Οίκος, όσο και η Τεχεράνη. Ωστόσο, το τελικό «ναι» θα το πουν οι ηγέτες.

Τι έδωσε και τι κέρδισε η κάθε πλευρά

Μεγάλη σημασία για να φτάσουμε στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουν οι όροι που φέρονται να έχουν αποδεχθεί οι δύο πλευρές. Με απλά λόγια, τι δίνει ο καθένας και τι κερδίζει. Πιο αναλυτικά:

1)Πρόκειται για μία επέκταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες

2)Άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά

3)Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει το Ορμούζ

4)Το Ιράν δεσμεύεται να μην επιβάλλει διόδια στο Ορμούζ

5)Το Ιράν δεσμεύεται να αποσύρει εντός 30 ημερών όλες τις νάρκες στο Ορμούζ

6)Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να αποσύρουν σταδιακά τον ναυτικό αποκλεισμό

7)Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ώστε να αποδεσμευτούν μεγάλα κεφάλαια της Τεχεράνης

Χωρίς «λευκό καπνό» για τα πυρηνικά

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, το βασικό θέμα συζήτησης στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων για τις επόμενες -της συμφωνίας- 60 ημέρες, θα είναι τα πυρηνικά του Ιράν.

Το Ιράν διαθέτει 440,9 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο 60%. Για την κατασκευή πυρηνικού όπλου απαιτείται εμπλουτισμένο ουράνιο σε επίπεδο 90%.

Η Τεχεράνη δεν έχει δεσμευτεί για την παύση του πυρηνικού της προγράμματος, ωστόσο οι δηλώσεις που έρχονται από το Ιράν είναι αντιφατικές. Κάποιοι αξιωματούχοι, οι πιο σκληροπυρηνικοί, αποκλείουν το ενδεχόμενο συμφωνίας για τα πυρηνικά, δηλώνοντας απερίφραστα ότι είναι δικαίωμα της χώρας τους να διαθέτουν ως άμυνα απέναντι στους εχθρούς τους και ειδικότερα το Ισραήλ.

Πρόσφατα, ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στόχος του πυρηνικού τους προγράμματος δεν είναι η κατασκευή όπλου, αλλά η παραγωγή ενέργειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, είναι κάθετος. Θέλει να του παραδοθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν και να μην συνεχιστεί το πρόγραμμα. Μία συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά προς το παρόν δεν δείχνει να προωθείται με ευκολία, είναι η παράδοση του ουρανίου στη Ρωσία ή την Κίνα.





