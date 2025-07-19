ΗΠΑ: Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος θα μειώσει το προσωπικό της κατά 23%

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα μειώσει κατά 23% το εργατικό δυναμικό της, μέσω ενός συνδυασμού οικειοθελών συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων.

Τον Ιανουάριο η EPA απασχολούσε 16.155 εργαζομένους.

Μετά τις απολύσεις και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις ή συνταξιοδοτήσεις έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, το εργατικό δυναμικό της θα μειωθεί στους 12.448.

Η EPA προσφέρει επίσης έναν τρίτο γύρο εθελούσιας αποχώρησης, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων της ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.