Ιταλία: Το ESPN αποκάλυψε συζητήσεις του Ποτσετίνο με τη Μίλαν

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο, περνάει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο, καθώς δεν προετοιμάζει μόνο την ομάδα του για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί σε αμερικανικό έδαφος, αλλά σύμφωνα με το ESPN είχε και επαφές με τη Μίλαν για τη θέση του προπονητή της ιταλικής ομάδας.

Ο Ποτσετίνο βρέθηκε στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της 26μελούς αποστολής των ΗΠΑ για το Μουντιάλ, σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (26/5).

Η ομάδα του αναμένεται να δώσει φιλικά απέναντι στη Σενεγάλη στη Σάρλοτ την Κυριακή (31/5) και απέναντι στη Γερμανία στο Σικάγο στις 6 Ιουνίου, πριν από την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ στις 12 Ιουνίου απέναντι στην Παραγουάη στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Ο 54χρονος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με την εθνική των ΗΠΑ μέχρι το τέλος της πορείας της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ποτσετίνο έχει εργαστεί ως προπονητής σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Εσπανιόλ στην Ισπανία, η Τότεναμ, η Σαουθάμπτον και η Τσέλσι στην Αγγλία, καθώς και η Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία. Ανέλαβε την εθνική των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχει απορρίψει αρκετές προτάσεις από τότε που μετακόμισε στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ενδιαφέρον από τη Μπρέντφορντ, αλλά και πιθανή επιστροφή στην Τότεναμ.

Μια πιθανή μετακίνηση στη Μίλαν θα τον έφερνε ξανά κοντά στον Αμερικανό σταρ Κρίστιαν Πούλισικ, ο οποίος αγωνίζεται στον ιταλικό σύλλογο από το 2023 και έχει σημειώσει 31 γκολ σε 100 εμφανίσεις. Το συμβόλαιό του διαρκεί έως τον Ιούνιο του 2027, ενώ η Μίλαν βρίσκεται σε περίοδο μεγάλων αλλαγών μετά τις απομακρύνσεις του προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, του αθλητικού διευθυντή Ιγκλι Τάρε και του CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι.

Ο Ποτσετίνο, γεννημένος στην Αργεντινή, αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής από το 1989 έως το 2006 σε συλλόγους όπως η Νιούελς Ολντ Μπόις, η Εσπανιόλ, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπορντό, ενώ είχε 20 συμμετοχές με την εθνική Αργεντινής μεταξύ 1999 και 2002 ως κεντρικός αμυντικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.