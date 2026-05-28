Σεναριακή ανατροπή ανάλογη του Mobland.... Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χάρντι «δεν απολύθηκε» τελικά από την πολύκροτη γκανγκστερική τηλεοπτική σειρά και οι συζητήσεις για την επιστροφή του βρίσκονται σε εξέλιξη. «Τα πράγματα εξελίσσονται δημιουργικά» ανέφεραν χαρακτηριστικά στο Variety άνθρωποι της παραγωγής, αν και τίποτα δεν μοιάζει οριστικό.

«Είναι δύσκολος, αλλά είναι σταρ», είπε μία πηγή από την παραγωγή, υπονοώντας ότι υπάρχει ευθύνη και στις δύο πλευρές.

EXCLUSIVE: Tom Hardy was not fired from #MobLand and, despite creative tensions, sources say “things are being worked through creatively” for him to return for Season 3.



• The fallout can be attributed to several factors, including reports of Hardy’s tardiness on set and… pic.twitter.com/3G09cMSG36 — Variety (@Variety) May 28, 2026

Πριν από λίγες ημέρες, μεγάλα αμερικανικά μέσα (όπως το Puck και στη συνέχεια το Variety και το The Hollywood Reporter) ανέφεραν ότι ο 48χρονος ηθοποιός, που υποδύεται τον αδίστακτο «fixer» Χάρι Ντα Σούζα, απομακρύνθηκε από την παραγωγή ενόψει της 3ης σεζόν.

Οι πηγές έκαναν λόγο για έντονες παρασκηνιακές συγκρούσεις του Χάρντι με τον εκτελεστικό παραγωγό και σεναριογράφο Τζεζ Μπάτεργουορθ και την εταιρεία παραγωγής 101 Studios κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της 2ης σεζόν (τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο). Τα δημοσιεύματα τον κατηγορούσαν για καθυστερήσεις, αυθαίρετες αλλαγές στους διαλόγους και δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η σειρά έχει και άλλους σταρ όπως ο Πιρς Μπρόσναν και η Έλεν Μίρεν.

Οι αντιδράσεις των φίλων της σειράς στα social media ήταν καταιγιστικές, με πολλούς να δηλώνουν ότι «χωρίς τον Τομ Χάρντι, το MobLand δεν υφίσταται». Η νέα ενημέρωση από το Variety δείχνει ότι η παραγωγή κάνει πίσω ή, τουλάχιστον, προσπαθεί να σώσει την κατάσταση.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Βρετανός σκηνοθέτης Γκάι Ρίτσι (ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τον Χάρντι και το 2008 στο RocknRolla) πιέζει το στούντιο να βρεθεί μια χρυσή τομή, καθώς λατρεύει να δουλεύει μαζί του, και γνωρίζει ότι ο Χάρντι είναι η «μηχανή» της τηλεθέασης της σειράς.

Πηγή: skai.gr

