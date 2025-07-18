Την περιορισμένη πρόσβαση στις συριακές δυνάμεις στην περιοχή Σουέιντα της νότιας Συρίας θα επιτρέψει το Ισραήλ για τις επόμενες δύο ημέρες λόγω της αστάθειας στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη νοτιοδυτική Συρία, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει περιορισμένη είσοδο των (συριακών) δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή Σουέιντα για τις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε στους δημοσιογράφου αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών Νουρεντίν Αλ-Μπάμπα διέψευσε τις αναφορές ότι κυβερνητικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην επαρχία Σουέιντα, όπως μετέδωσε σήμερα συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι συριακές δυνάμεις ασφαλείας ετοιμάζονται να αναπτυχθούν εκ νέου στην πόλη Σουέιντα, που κατοικούν κυρίως Δρούζοι, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και φυλών Βεδουίνων.

