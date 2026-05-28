Ο γιος του ιδρυτή της Mango αποδίδει τη μοιραία πτώση σε πρόβλημα στα γόνατα

Ο γιος του ιδρυτή της Mango που πέθανε το 2024 απέρριψε τις κατηγορίες ότι έπαιξε ρόλο στον μυστηριώδη θάνατο του δισεκατομμυριούχου πατέρα του, υποστηρίζοντας σε δικαστικό έγγραφο ότι η θανατηφόρα πτώση του μεγιστάνα της μόδας πιθανότατα οφειλόταν σε πρόβλημα στα γόνατα.

Ο Ισάκ Άντικ πέθανε στα τέλη του 2024, όταν έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 90 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τον γιο του Τζόναθαν στην οροσειρά Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Τη στιγμή του θανάτου του, η περιουσία του 71χρονου επιχειρηματία εκτιμάτο στα 4,5 δισ. δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, δικαστής που ερευνά την υπόθεση κατηγόρησε τον 45χρονο Τζόναθαν ότι φέρει «ποινική ευθύνη» για τον θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η νομική του ομάδα χαρακτηρίζει αβάσιμη την υπόθεση περί ανθρωποκτονίας.

Σε δικαστικό υπόμνημα που κατατέθηκε την Πέμπτη και είδε η Wall Street Journal, οι δικηγόροι του Τζόναθαν αντικρούουν πολλά από τα σημεία που επικαλέστηκε η δικαστής για να στηρίξει τις υποψίες περί ανθρωποκτονίας.

Στην υπερασπιστική τους γραμμή, μία από τις πιο αξιοσημείωτες αναφορές είναι ότι ο Ισάκ Άντικ έπασχε από αμφοτερόπλευρη γοναρθρίτιδα, μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων στα γόνατα που προκαλεί φθορά χόνδρου, πόνο, δυσκαμψία και μειωμένη κινητικότητα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους, η πάθηση αυτή θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το γόνατό του «λύγισε», γιατί δεν μπόρεσε να επαναφέρει τη στάση του σώματός του και γιατί είχε μειωμένα αντανακλαστικά κατά την πτώση. Ως αποτέλεσμα, εκτιμούν ότι έπεσε πιο κάθετα και με λιγότερο ελεγχόμενο τρόπο, χωρίς να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να επιβραδύνει την πτώση.

Με την αναφορά στο πρόβλημα των γονάτων, οι δικηγόροι επιδιώκουν να αντικρούσουν ένα από τα βασικά συμπεράσματα της δικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο η νεκροψία είχε σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το ενδεχόμενο η πτώση να προκλήθηκε από γλίστρημα ή παραπάτημα.

Η δικαστική έκθεση είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ένα αποτύπωμα που βρέθηκε στην πλαγιά να δημιουργήθηκε σκόπιμα, μέσω πίεσης στο έδαφος.

Οι δικηγόροι του Τζόναθαν υποστήριξαν ότι το αποτύπωμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, καθώς το μονοπάτι «ουδέποτε αποκλείστηκε και συνεπώς υπήρξαν παρεμβάσεις», γεγονός που καθιστά το ίχνος «ακατάλληλο για εγκληματολογική-επιστημονική εξέταση».

Το υπόμνημα αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στην έρευνα που έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας σε μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της Ισπανίας και στη σχέση ανάμεσα σε έναν από τους πιο προβεβλημένους επιχειρηματίες της χώρας και τον γιο του.

Η δικαστική έκθεση της περασμένης εβδομάδας έκανε λόγο για τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά ζητήματα αποτελούσαν πηγή έντασης. Σύμφωνα με τη δικαστή, σε κάποια φάση ο Τζόναθαν είχε ζητήσει προκαταβολή από την κληρονομιά του, αίτημα που ο Ισάκ ένιωσε υποχρεωμένος να αποδεχθεί προκειμένου να διατηρήσει τη σχέση τους.

Το δικαστικό υπόμνημα της Πέμπτης επιχείρησε να αντικρούσει αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Τζόναθαν, ηλεκτρονικά μηνύματα δείχνουν ότι δεν υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ πατέρα και γιου σχεδόν για έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Ισάκ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης καταθέσεις από τις δύο αδελφές του Τζόναθαν, τον θείο του, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mango Τόνι Ρουίθ, τη γραμματέα του Ισάκ και φίλους της οικογένειας, οι οποίοι αρνούνται ότι οι δύο άνδρες είχαν κακή σχέση.

Ο Τζόναθαν είχε περιγράψει τη σχέση του με τον Ισάκ ως «καλύτερη από ποτέ» κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ενώ πατέρας και γιος παρακολουθούσαν και συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Παράλληλα, η πρόθεση του Ισάκ να δημιουργήσει ένα ίδρυμα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη δεν προκάλεσε καμία ανησυχία στον Τζόναθαν, σύμφωνα με κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία ο διευθύνων σύμβουλος της Mango, Τόνι Ρουίθ, και περιλαμβάνεται στο υπόμνημα.

Η δικαστής είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τζόναθαν πρότεινε να πάνε μαζί για πεζοπορία ώστε να συζητήσουν τις διαφορές τους, αφού έμαθε ότι ο πατέρας του σκόπευε να αλλάξει τη διαθήκη του για να δημιουργήσει το ίδρυμα.

Το υπόμνημα απορρίπτει επίσης τις φερόμενες αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν, καθώς και τον ισχυρισμό ότι είχε επισκεφθεί τρεις φορές το σημείο όπου πέθανε ο Ισάκ την εβδομάδα πριν από το δυστύχημα, κάτι που η αστυνομία υποστήριξε βασιζόμενη σε εικόνες του αυτοκινήτου του από κάμερες κυκλοφορίας.

Αντίθετα, οι δικηγόροι αναφέρουν ότι ο Τζόναθαν πήγε μόνο δύο φορές στο Μοντσεράτ. Στη μία από αυτές τις περιπτώσεις ξεκίνησε πεζοπορία, αλλά αναγκάστηκε να τη διακόψει λόγω κακοκαιρίας.

Ο Τζόναθαν ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι αποχωρεί προσωρινά από τη θέση του αντιπροέδρου της Mango, προκειμένου να επικεντρωθεί στο να αποδείξει την αθωότητά του.

Οι εικόνες της σύλληψής του με χειροπέδες, καθώς και οι συνεχείς διαρροές από την αστυνομική έρευνα, έχουν οδηγήσει σε «ένα είδος πρόωρης κοινωνικής καταδίκης», υποστήριξαν οι δικηγόροι του.

Ο Τζόναθαν αφέθηκε ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα αφού κατέβαλε εγγύηση άνω του 1 εκατ. δολαρίων και συμφώνησε να εμφανίζεται ενώπιον δικαστή μία φορά την εβδομάδα. Οι δικηγόροι του ζητούν πλέον την άρση αυτών των περιοριστικών όρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

Τώρα που η υπερασπιστική γραμμή του Τζόναθαν έχει κατατεθεί, η δικαστής καλείται να αποφασίσει αν θα του απαγγελθούν κατηγορίες. Εάν συμβεί αυτό, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε άλλο δικαστή και ο Τζόναθαν πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια πολύμηνη δίκη ενώπιον ενόρκων.





Πηγή: skai.gr

