Βενεζουέλα: Επαναπατρίστηκαν 7 παιδιά μεταναστών

Η Βενεζουέλα επαναπάτρισε σήμερα επτά παιδιά τα οποία χωρίστηκαν από τους γονείς τους όταν οι τελευταίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και η πρώτη κυρία της χώρας, Σίλια Φλόρες.

Τα παιδιά είχαν παραμείνει υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Στις δηλώσεις που έκανε από το αεροδρόμιο Μαϊκετία του Καράκας, μετά την άφιξη ενός αεροσκάφους που μετέφερε εκατοντάδες απελαθέντες από το Τέξας, ο Καμπέγιο είπε ότι τα παιδιά «σώθηκαν». Πρόκειται για «επτά αγόρια και κορίτσια» που «είχαν πέσει θύματα απαγωγής», είπε ο υπουργός.

Σύμφωνα με το Καράκας, στις ΗΠΑ βρίσκονταν μέχρι σήμερα 32 παιδιά μεταναστών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

